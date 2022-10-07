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Нобелівська премія миру: Подоляк обурився, що крім України, лауреатами стали Росія та Білорусь

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Нобелівська премія миру: Подоляк обурився, що крім України, лауреатами стали Росія та Білорусь

Фото: Getty Images

У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова "мир", зауважив радник голови ОП.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував Нобелівський комітет за присудження Нобелівської премії миру не лише Україні, а й Росії та Білорусі.

Про це Подоляк написав у Мережі 7 жовтня.

"У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова "мир", якщо Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю", – йдеться в заяві радника керівника ОП.

"Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні. Нобель цього року просто "супер", – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, Нобелівську премію миру 7 жовтня отримала українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод", а також білоруський правозахисник Алесь Бяляцький та російська правозахиснаорганізація "Меморіал". 

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Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
1263
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