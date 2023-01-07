"Нога була вже синя і холодна": як лікарі врятували ногу хлопчику з Херсону

Артему 14. Він неушкодженим пережив окупацію Херсону, але коли ворог вже відступив – його будинок потрапив під обстріл. Снаряд розірвався просто у дворі його дому саме у той час, коли дитина спускалася у підвал. Артем отримав множинні осколкові поранення ніг та живота.

Про це пише Міністерство охорони здоров'я.

Першу допомогу хлопчику надали в місцевій лікарні – там йому врятували життя. Але через складність поранень та відсутність світла, через два дні хлопця евакуювали в Охматдит. «Нога була вже синя і холодна, коли ми їхали у Київ», – пригадує мама хлопчика.

Лікарі відновили хлопцю артерію у нозі, вилучили множинні осколки та відновили непереривність кишківника. Тривалий час у хлопця зберігалась загроза ампутації через те, що значна частина м’язів ноги загинула. Але лікарі змогли зберегти хлопцю кінцівку.

Зараз Артем ще знаходиться на етапі лікування – спеціалісти борються, аби повернути функції кінцівки. На хлопця чекає довга реабілітація.

Унікальні операції для порятунку українців

Раніше львівські лікарі прооперували жительку Бахмута. Зокрема, вони пересадили тканини зі спини на кінцівку, аби врятувати ногу.

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