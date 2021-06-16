Ногами, руками, палицями: в Ізмаїлі підлітки до смерті забили чоловіка

Хлопці будуть відбувати покарання у виховній колонії.

В Ізмаїлі (Одеська область) двоє підлітків забили до смерті місцевого жителя. Ізмаїльський районний суд засудив їх до двох років позбавлення волі у виховній колонії.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.

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Суд встановив, що 12 і 13-річний хлопці завдали численних ударів руками, ногами і дерев'яними палицями чоловікові, від яких він помер.

Підлітки були визнані винними за ч. 2 ст. 121 КК України, (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Також у відомстві повідомили, що найбільш сувору міру виховного характеру до підлітків застосували в зв'язку з тим, що вони вийшли з-під контролю батьків і не піддаються вихованню.

Нагадаємо, в Одесі чоловік застрелив студента, бо не зрозумів, що він робить біля його машини.

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