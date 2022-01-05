Ногі почорніли від побоїв: бойовики на Донбасі жорстоко знущаються із захопленої в полон українки

Так званим суд в ОРДО засудив українку на 15 років позбавлення волі нібито за "шпигунство".

З українки Марини Юрчак, яку окупанти захопили в полон в ОРДО, по-звірячому знущаються. В словнозвісній в'язниці "Ізоляція" проросійські бойовики наносять українці важкі травми. Після останніх побоїв в Юрчак сильно травмовані ноги - вони почорніли.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова.

Деніс розповідає, Марина, родом з Донецька, була затримана 9 листопада 2017 року, коли повертался дорогою на роботу. Рідні шукали її у лікарнях і навіть моргах. Лише за кілька тижнів вдалося з’ясувати, що Марину викрали представники так званого "міністерства держбезпеки ОРДО". Про місце перебування Марини дізналися від іншої заручниці - Олени Лазарєвої, яку було звільнено 29 грудня 2019 року.

"Після затримання Марину Юрчак доправили до сумнозвісної в’язниці "Ізоляція", оскільки від початку російської збройної агресії вона писала пости у Twitter про те, що бачила навкруги - звідки відбуваються обстріли та куди прямує російська військова техніка. Марину, як і всіх заручників, возили на допити у секретні в'язниці так званої "МГБ в ОРДО", де вибивали зізнання. Кожного разу її повертали до "Ізоляції" побитою, а одного разу вона ледь ходила - ноги почорніли від звірських знущань", - інформує Денісова.

Далі продовжує українська омбудсменка, у квітні 2018 року Марину перевели до донецького СІЗО, а 26 березня 2020-го засудив так званим "Верховний суд в ОРДО" на 15 років позбавлення волі нібито за "шпигунство".

"Такі дії стосовно громадянки України Марини Юрчак є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - повідомила Денісова.

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Вона звертаюся до керівництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста України, аби вони терміново здійснити візит до Марини Юрчак та сприяли негайній госпіталізації і забезпечили кваліфікованою медичною допомогою. Також вона просить втрутится координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер.

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