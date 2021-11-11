Ноги, тулуб та геніталії пов'язані ременями: у Дніпрі за загадкових обставин помер чоловік (фото 18+)

Що саме спричинило смерть, зараз невідомо.
В одному із житлових будинків на проспекті Поля у Дніпрі знайшли тіло чоловіка. Ноги та геніталії громадянина були пов'язані ременями, а на його обличчі знаходилася ганчірка.
Про це пише "Інформатор".
Як стало відомо, про те, що сталося, в поліцію, повідомив родич померлого. Він сказав, що не може зв'язатися з чоловіком, а двері до його квартири зачинені. Внаслідок чого на місце приїхали правоохоронці та рятувальники, які відкрили замок та запустили правоохоронців до приміщення.
Там вони побачили тіло чоловіка, тулуб і ноги якого були пов'язані ременями та мотузками. Окремо пов'язані були й геніталії. На обличчі знаходилась ганчірка.
Водночас ситуація в квартирі не вказувала на те, що в ній міг пербувати хтось із сторонніх. Поки що не ясно, внаслідок чого настала смерть. Тіло громадянина направили на судово-медичну експертизу.
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