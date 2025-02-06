Ногою в обличчя: у Рівному 14-річному підлітку однокласники зламали щелепу

Крім того, вчора до лікарні із забоєм щелепи звернувся ще один 14-річний учень з іншого ліцею Рівного.
У Рівному 14-річний підліток потрапив до лікарні з переломом щелепи після бійки з однокласниками.
Про це повідомили у поліції Рівненської області.
За словами правоохоронців, у ліцеї під час уроку фізкультури між трьома однокласниками стався конфлікт, який переріс у штовханину. Під час сутички 14-річний юнак завдав своєму однолітку одного удару ногою в голову.
Потерпілий звернувся по допомогу до шкільної медсестри, яка повідомила про це його мамі. Неповнолітнього госпіталізували до лікарні — у нього діагностували перелом щелепи.
Матір хлопця звернулась до поліції із заявою. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.
Крім того, вчора до лікарні із забоєм щелепи звернувся 14-річний учень ще одного ліцею Рівного. З його слів, травму завдали двоє однокласників.
Раніше ми писали, що у Рівному сталися бійки між учнями одразу у двох ліцеях.
Нагадаємо, що останнім часом в Україні почастішали випадки насильства між підлітками. Відео жорстоких сутичок між неповнолітніми "вигулькують" з різних регіонів країни.
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