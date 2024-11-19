"Номенклатура КАБ розширюється": Коваленко про застосування росіянами бомби УФЗАБ-500 з УМПК

З'явилося перше задокументоване застосування бомби УФЗАБ-500 з УМПК. Це свідчить про те, що в окупантів розширюється номенклатура КАБів.

Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

З'явилося перше задокументоване застосування бомби УФЗАБ-500 з УМПК

Площа ураження значно більша

Як зазначив Коваленко, ці бомби армія РФ і раніше застосовували територією України, але у вільно плануючій версії. Що ж до УМПК (уніфікований модуль планування та корекції), то про їх застосування інформація з'явилася лише у 2024 році, але задокументованого підтвердження не мала. Натомість тепер є.

"Уламково-фугасна запальна авіаційна бомба – за своєю назвою вона вже дає уявлення про те, з чим ми маємо справу. У більшості випадків має об'ємно-детонуючий ефект у повітрі, впливаючи за площею вибуховим, осколковим та запальним ефектами", – пояснив він.

Принцип дії ОФЗАБ-500, продовжує Коваленко, полягає в детонації термобаричного складу, з подальшою детонацією центральної схеми ініціювання заряду зі збільшеним меридіональним кутом розльоту осколків. Завдяки цьому площа ураження значно більша за інші авіаційні бомби подібного принципу дії. Містить 250 кг запальної суміші та 37,5 осколково-фугасного наповнення.

"Власне, можна говорити, що ще один засіб ураження пристосований під УМПК, точніше УМПК пристосований під нього. Номенклатура КАБ у росіян розширюється", – підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 8 листопада один з КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі Харкова. У багатоповерхівки зруйновано кілька поверхів. Під завалами опинилися люди, спалахнула пожежа.

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