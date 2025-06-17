"Номер люкс" в укритті: безхатьки в Одесі облаштували житло просто на зупинці

Укриття / © Getty Images

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В Одесі на кінцевій зупинці трамвая на Куликовому полі очевидці виявили незвичну «квартиру» просто в мобільному укритті.

Про це пише Культометр.

Там оселилася пара безхатченків, які облаштували собі повноцінне помешкання зі спальнею, кухнею та імпровізованим туалетом — усе в одному приміщенні.

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В укритті різкий сморід та десятки порожніх пляшок з-під алкоголю, що свідчить про тривале проживання.

Очевидці повідомляють: укриття фактично втратило свою функцію як захисний об’єкт у разі повітряної тривоги.

Попри це, жоден чиновник або відповідальна служба досі не відреагували на ситуацію. Пара безхатьків категорично відмовляється залишати приміщення.

© Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, в Одесі чоловік, тікаючи від представників територіального центру комплектування (ТЦК), поранив військовослужбовця ножем.

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Постраждалого військового госпіталізували, а нападника — доправили до відділку поліції.