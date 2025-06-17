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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
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"Номер люкс" в укритті: безхатьки в Одесі облаштували житло просто на зупинці

Місцеві мешканці обурені і вимагають навести лад: у разі реальної загрози це укриття не зможе врятувати життя.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Укриття

Укриття / © Getty Images

В Одесі на кінцевій зупинці трамвая на Куликовому полі очевидці виявили незвичну «квартиру» просто в мобільному укритті.

Про це пише Культометр.

Там оселилася пара безхатченків, які облаштували собі повноцінне помешкання зі спальнею, кухнею та імпровізованим туалетом — усе в одному приміщенні.

В укритті різкий сморід та десятки порожніх пляшок з-під алкоголю, що свідчить про тривале проживання.

Очевидці повідомляють: укриття фактично втратило свою функцію як захисний об’єкт у разі повітряної тривоги.

Попри це, жоден чиновник або відповідальна служба досі не відреагували на ситуацію. Пара безхатьків категорично відмовляється залишати приміщення.

/ © Фото з відкритих джерел

© Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, в Одесі чоловік, тікаючи від представників територіального центру комплектування (ТЦК), поранив військовослужбовця ножем.

Постраждалого військового госпіталізували, а нападника — доправили до відділку поліції.

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