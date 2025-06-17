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"Номер люкс" в укритті: безхатьки в Одесі облаштували житло просто на зупинці
Місцеві мешканці обурені і вимагають навести лад: у разі реальної загрози це укриття не зможе врятувати життя.
В Одесі на кінцевій зупинці трамвая на Куликовому полі очевидці виявили незвичну «квартиру» просто в мобільному укритті.
Про це пише Культометр.
Там оселилася пара безхатченків, які облаштували собі повноцінне помешкання зі спальнею, кухнею та імпровізованим туалетом — усе в одному приміщенні.
В укритті різкий сморід та десятки порожніх пляшок з-під алкоголю, що свідчить про тривале проживання.
Очевидці повідомляють: укриття фактично втратило свою функцію як захисний об’єкт у разі повітряної тривоги.
Попри це, жоден чиновник або відповідальна служба досі не відреагували на ситуацію. Пара безхатьків категорично відмовляється залишати приміщення.
Нагадаємо, в Одесі чоловік, тікаючи від представників територіального центру комплектування (ТЦК), поранив військовослужбовця ножем.
Постраждалого військового госпіталізували, а нападника — доправили до відділку поліції.