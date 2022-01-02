Номер підтопило, стеля обвалилась: українець розповів про "пекло" під час відпочинку в Єгипті

Номер підтопило, стеля обвалилась: українець розповів про "пекло" під час відпочинку в Єгипті

Персонал готелю виявився безпорадним через наслідки негоди.

На популярному курорті Шарм-ель-Шейх у Єгипті через тропічну зливу підтопило номери в готелі. Також там зникла електрика та обвалилась стеля.

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Про це у Facebook написав український і кримськотатарський журналіст Осман Пашаєв.

За його словами, у Єгипті пройшла потужна тропічна злива. Через це вода залила балкони в усіх номерах.

Фото: Осман Пашаєв, Facebook

"Вислів "пекло та Ізраїль" можна перефразовувати у "пекло та Єгипет". Вода у кімнатах була по щиколотку, їй просто нікуди стікати, бо вся територія обкладена плиткою. У вестибюлі зібралось багато людей, на них обвалилась гіпсокартонова стеля", - написав Осман Пашаєв.

У готелі також зникла електрика, згодом вона з'явилась лише у вестибюлі. Персонал готелю виявився безпорадним через наслідки негоди.

"Дива єгипетської фізики: вода тече крізь електрику. Струмом поки нікого не вдарило", - додає Осман Пашаєв.

Нагадаємо:

У Єгипті в Хургаді 1 січня пройшла сильна гроза з градом та снігом.

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