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Номер підтопило, стеля обвалилась: українець розповів про "пекло" під час відпочинку в Єгипті

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Номер підтопило, стеля обвалилась: українець розповів про "пекло" під час відпочинку в Єгипті

Фото: Осман Пашаєв, Facebook

Персонал готелю виявився безпорадним через наслідки негоди. 

На популярному курорті Шарм-ель-Шейх у Єгипті через тропічну зливу підтопило номери в готелі. Також там зникла електрика та обвалилась стеля. 

Про це у Facebook написав український і кримськотатарський журналіст Осман Пашаєв. 

За його словами, у Єгипті пройшла потужна тропічна злива. Через це вода залила балкони в усіх номерах. 

Фото: Осман Пашаєв, Facebook / ©
Фото: Осман Пашаєв, Facebook

"Вислів "пекло та Ізраїль" можна перефразовувати у "пекло та Єгипет". Вода у кімнатах була по щиколотку, їй просто нікуди стікати, бо вся територія обкладена плиткою. У вестибюлі зібралось багато людей, на них обвалилась гіпсокартонова стеля", - написав Осман Пашаєв. 

У готелі також зникла електрика, згодом вона з'явилась лише у вестибюлі. Персонал готелю виявився безпорадним через наслідки негоди. 

"Дива єгипетської фізики: вода тече крізь електрику. Струмом поки нікого не вдарило", - додає Осман Пашаєв. 

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