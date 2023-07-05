Номерні знаки та кінна амуніція: які найдивніші речі забували пасажири у потягах "Укрзалізниці"

За перше півріччя 2023 року пасажири "Укрзалізниці" 4880 разів повідомляли про загублені речі. Працівники компанії знаходять і повертають власникам 68% речей, забутих у поїздах під час мандрівки.

Працівники УЗ розповіли про дивні знахідки.

Так, найчастіше пасажири поїздів забувають гаманці, телефони, зарядні пристрої, ноутбуки, документи, годинники, прикраси та ключі.

"Наші "найулюбленіші" випадки – це забуті номерні знаки для автомобіля, церковна шапка, дитячий горщик, медичний корсет, кінна амуніція, капи для зубів, апарат для вирощування насіння і – на першому місці – чорний підрясник з пачкою чіпсів зі сметаною та зеленню", - розповіли у компанії.

Працівники залізниці радять перед завершенням мандрівки та виходом з поїзда "перевірити та перерахувати всі обручки, горщики та капи, які можна було випадково залишити в поїзді".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" може запустити прямий рейс з Києва до Берліна у співпраці з чеською залізничною компанією.

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