Норвегія не надаватиме притулок біженцям із заходу України: в уряді пояснили причину

Ці регіони вважаються безпечними та розміщені далеко від лінії фронту.

Норвегія не надаватиме притулок біженцям із західних областей України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду Норвегії.

У норвезькому уряді зазначають, що Львівська, Волинська, Тернопільська, Рівненська, Івано-Франківська та Закарпатська області вважаються безпечними та розміщені далеко від лінії фронту.

"Частку, яка зростає серед українців, складають чоловіки призовного віку", – заявила пані міністр юстиції Норвегії Емілія Енгер Мель.

Нагадаємо, Польща готується знову приймати біженців з України. На думку місцевої влади, це може статись через енергетичну кризу та ситуацію на фронті в Україні.

Норвегія оголосила новий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів євро

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