Норвегія не надаватиме притулок біженцям із заходу України: в уряді пояснили причину

Ці регіони вважаються безпечними та розміщені далеко від лінії фронту.
Норвегія не надаватиме притулок біженцям із західних областей України.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду Норвегії.
У норвезькому уряді зазначають, що Львівська, Волинська, Тернопільська, Рівненська, Івано-Франківська та Закарпатська області вважаються безпечними та розміщені далеко від лінії фронту.
"Частку, яка зростає серед українців, складають чоловіки призовного віку", – заявила пані міністр юстиції Норвегії Емілія Енгер Мель.
Нагадаємо, Польща готується знову приймати біженців з України. На думку місцевої влади, це може статись через енергетичну кризу та ситуацію на фронті в Україні.
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