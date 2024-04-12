Норвегія передасть F-16, Макрон пропонує додаткові 50 млрд євро для України: головні новини ночі 12 квітня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
- Норвегія планує передати Україні 22 винищувачі F-16 - ЗМІ Читати далі –>
- Вибухи пролунали на Хмельниччині — ЗМІ Читати далі –>
- Європа повинна надати Україні додаткові 50 млрд євро через затримку допомоги від США — Макрон Читати далі –>
- У ЗСУ пояснили необхідність мобілізації: ворог перевищує в особовому складі у 7-10 разів Читати далі –>
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