«Носами крутять і колупаються в їжі»: батьки закликають відмовитися від шкільного харчування

Батьки сваряться через шкільне харчування

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У соцмережах знову почався скандал через шкільне харчування. Оскільки багато батьків усе одно незадоволені безкоштовними гарячими обідами для своїх дітей, користувачка TikTok записала відео, де порадила їм «не колупати їжу», а відмовитися від шкільного харчування і узяти щось з дому.

У коментарях під відео жінку підтримали багато людей. Розбираємося в деталях разом з ТСН.

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«Не треба колупатися в їжі»: українці пропонують скасувати безкоштовне харчування у школах

У соціальній мережі TikTok спалахнула дискусія довкола якості гарячих обідів у школах. Мати українського школяра, пані Юлія, публічно закликала батьків змінити підхід до критики безкоштовного харчування, на яке останнім часом надходить чимало нарікань.

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Жінка звернула увагу, що дорослі, незадоволені шкільними меню, завжди мають альтернативу — дати дитині перекус із дому. Також вона порадила батькам сходити у шкільний буфет і на власні очі побачити, чим годують дітей.

Водночас пані Юлія наголосила на важливості стриманості та взаємоповаги під час обговорення цього питання.

«Не подобаються вам безкоштовні обіди? Візьміть щось із дому, сходіть до буфету. Якщо ви хочете прокоментувати якість шкільних сніданків, ви, звісно ж, маєте на це право, але робіть це якось тактовніше. Навіщо там колупатися в їжі, глузувати з неї? І це в той час, коли у нас в країні війна», — закликала жінка.

«Ситуації можуть бути різні, це факт. Харчові звички дітей теж різні. Але що можна вимагати від каші надзвичайного, в яку кухар кладе масло по нормі, не так, як вдома».

«Найсмішніше, що безкоштовна їжа не сильно відрізняється від тієї, що була платною».

«У нашому ліцеї 2 рази в тиждень м’ясо курки з гарніром, 1 раз страва з яєць, 1 раз бургер, 1 — риба, салати, фрукти, чай або компот. Цікаво, коли було в шкільній їдальні краще чи різноманітніше».

«Скасувати всі безкоштовні обіди і не буде жодних відео. Багато людей навіть такої їжі не мають».

«А знаєте, що їдять діти? Мівіна, пельмені, ковбаса і солодке. Повірте мені, бо я працюю в магазині».

«Я проти обідів, пуста трата грошей».

«Харчування відрізняється між школами/містами. Невже ви не бачили обід з морквою? У нас в школі дають сирники, але творогу там немає зовсім, там одна манка. Дають капусту білокачанну зі сметаною. Гроші відмивають і на дітях».

Скандал із сирою морквою у школі

Нагадаємо, у Чернівцях поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил через харчування в ліцеї №9. Приводом для розслідування став обід від 2 вересня, на якому школярам подали цілу очищену сиру моркву, хліб та сирну запіканку.

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Фотографії цієї їжі потрапили в соцмережі та викликали гучний резонанс. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 51 тис. грн або обмеження чи позбавлення волі до трьох років.

Представник компанії-підрядника Василь Пацарнюк заперечив проти порушення. Він пояснив, що того дня їжа відповідала меню, а моркву просто не встигли нарізати через навантаження.

Реакція влади на інцидент була миттєвою. Очільник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко назвав ситуацію неприпустимою та доручив провести службову перевірку та позапланові моніторингові візити до навчальних закладів Буковини. У Чернівецькому міському управлінні освіти також висловили обурення якістю обіду та пояснили, що після запровадження безкоштовного харчування кількість дітей, які їдять у школах міста, зросла з 8–10 тисяч до понад 26 тисяч, що суттєво перевантажило харчоблоки.

На тлі цього скандалу від 10 вересня Держпродспоживслужба розпочала перевірки шкільного харчування по всій Україні.

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