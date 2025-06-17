НМТ з англійської мови "провалили" навіть американець і британка з вищою освітою

НМТ / © Getty Images

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Українська викладачка англійської мови Андріана Паук провела експеримент. Американець і британка, обоє з вищою освітою та досвідом викладання, не змогли набрати навіть 160 балів на НМТ з англійської мови за 2024 рік.

Про це пише Андріана Паук на сторінці у Facebook.

За словами викладачки, результати експерименту підтверджують, що тест НМТ є «неякісним і некомпетентним». Вона критикує не лише заплутані питання, а й різну складність тестів у різні дні. Це ставить під сумнів прозорість оцінювання.

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Допис у Facebook Андріани Паук. / © Facebook

Учасники експерименту — американець і британка, які вільно володіють англійською та мають досвід викладання мови в Китаї. Вони пройшли тест НМТ за 2024 рік. Однак їхні результати виявилися неочікуваними: американець набрав 157 балів, а британка — 153.

Обоє носіїв мови зазначили, що тексти для читання були зрозумілими, але питання до них виявилися надзвичайно заплутаними.

«Вони читають текст і їм усе ясно, як білий день. Але вони не можуть відповісти на питання про цей текст. Бо питання створені так, щоб максимально заплутати, а не перевірити знання мови», — пояснює викладачка.

Андріана Паук дивується, який рівень мови повинні мати випускники, щоб успішно скласти тест, особливо коли навіть носії мови не можуть подолати бар’єр у 170 балів, який вважається високим. На її думку, завдання НМТ не відповідають реальній мовній компетенції. Викладачка висловлює занепокоєння, що через такі тести Україна може втратити талановиту молодь, яка обере навчання в сусідніх країнах, де НМТ з англійської не вимагається для вступу.

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Нагадаємо, МОН змінює правила вступу до аспірантури 2025 року та запроваджує додатковий тест з методології.

Цього року вступники до аспірантури мають скласти не лише єдиний вступний іспит (ЄВІ), а й нове єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).