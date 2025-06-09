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Ноу-хау у маскуванні: на Закарпатті ухилянтів сховали між худоби (відео)
На Закарпатті ухилянти використали худобу як прикриття для втечі.
На Закарпатті ухилянтів намагалися переправити до кордону, сховавши між худобою, яку нібито везли на високогірне пасовище.
Про це передає Держприкордонслужба.
Під виглядом виїзду на випасання худоби «ділки» намагалися доставити у високогірне прикордоння двох жителів Вінниччини, жителя Волині та жителя Черкащини.
Йдеться про пастуха — жителя села Розтоки та водія вантажівик «ГАЗ-66» — жителя міста Рахів. Обладнавши кузов вантажівки подвійним днищем, переправники наказали своїм клієнтам розміститися в утвореному просторі, а зверху завантажили речі, необхідні для облаштування місця проживання пастухів на полонині, а ще — три свині, дві кози та одне теля. У такому складі порушників повинні були підвезти до місця перетину кордону, а далі ті пішки повинні були перейти в Румунію.
За такі «послуги» ділки розраховували заробити з усіх ухилянтів 18 тисяч доларів США.
Під час обшуку правоохоронці вилучили автомобіль, гроші та мобільні телефони. Пастуха і водія затримали, їм оголосили підозру.
Порушників притягнули до адмінвідповідальності. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що на Вінниччині вчителька географії переправляла чоловіків за кордон