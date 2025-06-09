Ноу-хау у маскуванні: на Закарпатті ухилянтів сховали між худоби (відео)

Нові "креативні" ідеї ухилянтів / © ДПСУ

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На Закарпатті ухилянтів намагалися переправити до кордону, сховавши між худобою, яку нібито везли на високогірне пасовище.

Про це передає Держприкордонслужба.

Під виглядом виїзду на випасання худоби «ділки» намагалися доставити у високогірне прикордоння двох жителів Вінниччини, жителя Волині та жителя Черкащини.

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Йдеться про пастуха — жителя села Розтоки та водія вантажівик «ГАЗ-66» — жителя міста Рахів. Обладнавши кузов вантажівки подвійним днищем, переправники наказали своїм клієнтам розміститися в утвореному просторі, а зверху завантажили речі, необхідні для облаштування місця проживання пастухів на полонині, а ще — три свині, дві кози та одне теля. У такому складі порушників повинні були підвезти до місця перетину кордону, а далі ті пішки повинні були перейти в Румунію.

За такі «послуги» ділки розраховували заробити з усіх ухилянтів 18 тисяч доларів США.

Під час обшуку правоохоронці вилучили автомобіль, гроші та мобільні телефони. Пастуха і водія затримали, їм оголосили підозру.

Затримані ділки та ухилянти / © ДПСУ

Порушників притягнули до адмінвідповідальності. Слідчі дії тривають.

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Дата публікації 16:56, 09.06.25 Кількість переглядів 8 Кози, свині та теля: прикордонники викрили ноу-хау закарпатських переправників ухилянтів

Нагадаємо, що на Вінниччині вчителька географії переправляла чоловіків за кордон