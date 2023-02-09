Ноутбук ASUS Zenbook з OLED-дисплеєм – найкращий подарунок на День закоханих

Подаруйте своїй половинці стильний і сучасний подарунок, який не лише милуватиме око, а й ставатиме їй у пригоді щодня – ультрапортативний ноутбук. Цей швидкий пристрій в елегантному виконанні здатний упоратися з широким колом завдань, з якими пов’язана робота, навчання та дозвілля.

Ось 3 ноутбуки від ASUS, які стануть чудовим подарунком на День закоханих.

Zenbook 14 OLED (UX3402) – швидкий і витончений

Zenbook 14 OLED є справжнім еталоном потужного та водночас портативного ноутбука. Цей ноутбук отримав новий дизайн – традиційно витончений, проте цілком сучасний. Джерелом натхнення для його створення стала вічна класика, якою є традиційна японська техніка лагодження кераміки «кінцуґі». Кришка доступна у двох нових свіжих кольорах: задумливий синій (Ponder Blue) та зелений селадон (Aqua Celadon).

Процесор Intel Core 12-го покоління, 16 гігабайтів оперативної пам’яті та твердотільний накопичувач місткістю 1 терабайт гарантують високу швидкодію. А для тривалої автономної роботи передбачено акумулятор високої ємності. Уся ця потужність прихована в тонкому й легкому корпусі, який за товщини 16,9 мм важить менше ніж 1,4 кг.

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Родзинкою ноутбука є його неймовірний OLED-екран формату 2,8K зі співвідношенням сторін 16:10. Він підтримує технологію розширеного динамічного діапазону (HDR) та видає бездоганне зображення з кінематографічним колірним охопленням 100% DCI-P3, причому точність відтворення кольорів підтверджена сертифікацією PANTONE. Такий дисплей подарує вам справжнє задоволення під час роботи та перегляду відео, він також повністю відповідає вимогам для професійної роботи з графікою.

Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) – неймовірні два екрани

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED – це компактний 14-дюймовий ноутбук, оснащений у максимальній конфігурації флагманським процесором Intel Core i9 12-го покоління, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуків, 32 ГБ швидкісної оперативної пам’яті та SSD місткістю 2 ТБ. Модель укомплектована всіма потрібними інтерфейсними портами. Цей ноутбук орієнтований у першу чергу на людей творчих професій: художників, дизайнерів, розробників. Саме вони повною мірою оцінять можливості новітньої конструкції цієї моделі, оснащеної відразу двома високоякісними дисплеями.

В основному дисплеї використовується 14,5-дюймова сенсорна OLED-панель із роздільною здатністю 2,8K. Вона має співвідношення сторін 16:10, якому віддають перевагу професіонали, і відтворює 100% відтінків колірної гами DCI-P3. Цей екран отримав сертифікацію PANTONE Validated, VESA DisplayHDR True Black 500 і Dolby Vision, а комфорт для очей під час тривалої роботи підтверджується сертифікатом ергономічності TÜV Rheinland.

Zenbook S 13 OLED (UM5302) – витончений стиль

13-дюймовий ноутбук Zenbook S 13 OLED за товщини 14,9 мм важить лише 1 кг. Його максимальна конфігурація, яка складається з процесора AMD серії Ryzen 6000 та відеокарти AMD Radeon, помістилася в надзвичайно тонкому корпусі з магнієво-алюмінієвого сплаву. Доступний у чотирьох варіантах нових кольорів (витончений білий, задумливий синій, зелений селадон, легкий бежевий), Zenbook S 13 OLED створений, щоб виділятися та створювати гармонію. Ви отримаєте справжню насолоду під час роботи за OLED-дисплеєм із роздільною здатністю до 2,8K, співвідношенням сторін 16:10 і тонкою рамкою.

Ноутбук Zenbook S 13 OLED укомплектований усіма інтерфейсними портами, потрібними для легкого під’єднання ваших пристроїв і периферійного обладнання. Порти USB-C підтримують виведення відеосигналу формату 4K на зовнішні монітори та заряджання ноутбука, а для підключення звукового обладнання призначений зручний комбінований аудіороз'єм.

Акумулятор високої ємності наділяє Zenbook S 13 OLED дає змогу працювати до 19 годин без додаткового заряджання, а підготовка пристрою до нових справ не відніме багато часу: технологія прискореного заряджання забезпечує зростання рівня заряду акумулятора від 0 до 60% всього за 49 хвилин. Крім того, завдяки сумісності з різними зарядними пристроями стандарту USB (технологія ASUS USB-C Easy Charge) цей пристрій легко заряджати в мобільних умовах, зокрема від павербанків.

Корисною особливістю цієї моделі є захисне антибактеріальне покриття ASUS AntiBacterial Guard, що здатне пригнічувати ріст бактерій з ефективністю 99%. Цей захист допоможе запобігти передачі шкідливих мікроорганізмів через контакт з поверхнями ноутбука.