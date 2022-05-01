Нова атака по окупованому Зміїному і звірячі "розваги" окупантів у Маріуполі: головні події ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних новин ночі 1 травня:
- Президент Володимир Зеленський розповів про підготовку російською армією додаткових рефрижераторів для зберігання трупів. За його словами, російське командування готується до нових великих втрат. Читати далі –>
- Збройні сили України упродовж доби знищили 9 ворожих повітряних цілей.Протиповітряна оборона знищила два штурмовики Су-25 та 7 російських безпілотників. Читати далі –>
- ЗСУ повідомили про "диверсійну заготовку" окупантів. Росіяни сподіваються втягнути невизнане Придністров'я у війну проти України. Читати далі –>
- Українські військові знову вдарили по окупованому Зміїному: знищено 42 окупантів і російську техніку. Читати далі –>
- У Маріуполі російські окупанти розстрілюють житлові будинку впритул з танків. Загарбники стирають українське місто просто з лиця землі (відео). Читати далі –>