Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нова атака по окупованому Зміїному і звірячі "розваги" окупантів у Маріуполі: головні події ночі

Дата публікації
Перегляди
340
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Нова атака по окупованому Зміїному і звірячі "розваги" окупантів у Маріуполі: головні події ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних новин ночі 1 травня:

  1. Президент Володимир Зеленський розповів про підготовку російською армією додаткових рефрижераторів для зберігання трупів. За його словами, російське командування готується до нових великих втрат. Читати далі –>
  2. Збройні сили України упродовж доби знищили 9 ворожих повітряних цілей.Протиповітряна оборона знищила два штурмовики Су-25 та 7 російських безпілотників. Читати далі –>
  3. ЗСУ повідомили про "диверсійну заготовку" окупантів. Росіяни сподіваються втягнути невизнане Придністров'я у війну проти України. Читати далі –>
  4. Українські військові знову вдарили по окупованому Зміїному: знищено 42 окупантів і російську техніку. Читати далі –>
  5. У Маріуполі російські окупанти розстрілюють житлові будинку впритул з танків. Загарбники стирають українське місто просто з лиця землі (відео). Читати далі –>

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 66-го дня війни з Росією

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 66-го дня війни з Росією

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація