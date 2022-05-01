Нова атака по окупованому Зміїному і звірячі "розваги" окупантів у Маріуполі: головні події ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних новин ночі 1 травня:

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 66-го дня війни з Росією

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