Нова атака РФ по Україні 13 січня: що і куди "прилетіло", усе про наслідки і жертв

Наслідки російської атаки на Київську область 13 січня / © ДСНС України

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія від вечора 12 січня, протягом ночі та вранці 13 січня здійснювала масовану атаку по Україні ракетами різних типів і безпілотниками. Зафіксовані влучання на 24 локаціях. Під ворожими ударами опинилася енергетична інфраструктура, житлові будинки, через що знеструмленими залишилися цілі міста. Не минулося без загиблих і поранених.

Усе про нову російську атаку по Україні та її наслідки читайте на ТСН.ua.

Близько опівночі 13 січня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Через дві години ПС повідомили, що ворог атакує Україну балістичними ракетами. Моніторингові канали писали, що окупанти завдають ударів по енергетичних об’єктах у Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях.

Атака на Харків

Уночі в Харкові прогриміли вибухи. Як повідомили мер Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов, епіцентр влучань припав на найближче передмістя, де після атаки спалахнула пожежа.

Згодом стало відомо про влучання дрона «Шахед» у дитячий санаторій у Шевченківському районі Харкова.

За даними Синєгубова, загарбники атакували ракетами та дронами Слобідський і Немишлянський райони Харкова. У місті пошкоджено дитячий санаторій та автомобіль.

У Харківському районі пошкоджено термінал «Нової пошти», АЗС, автомобілі (сел. Новий Коротич), АЗС (м. Дергачі), два приватні будинки (с. Руська Лозова).

За даними ДСНС, через удар по території поштового терміналу у передмісті Харкова, сталися руйнування руйнації будівель та виникли декілька осередків займання на загальній площі близько 500 м.кв. Надзвичайникиврятували 30 людей, двох з яких — з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.

Через російські удари по передмістю Харкова загинули четверо людей. Ще шестеро людей отримали поранення різного ступеня важкості.

Пожежа на поштовому терміналі внаслідок атаки / © ДСНС

Атака на Одесу

Вибухи вночі прогриміли і в Одесі: місто у дві хвилі атакували російські безпілотники.

У центральній частині пошкоджено житлові будинки та об’єкти соціальної сфери: лікарню, дитсадок та школу. На місцях ударів розгорнуто оперативні штаби, працюють комунальні служби.

Виникли пожежі в неексплуатованій новобудові, приміщенні фітнес-центру, будівлі професійного ліцею та в розташованому поруч гаражі з легковим авто.

Пошкоджено фасади та скління шести поруч розташованих багатоквартирних житлових будинків і дитсадка, а також два гаражі та дев’ять автомобілів.

Психологи ДСНС надали допомогу 14 особам, серед яких одна дитина.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Наслідки атаки на Одесу / © ГУ ДСНС в Одеській області

Окрім того, ворожа атака на Одесу суттєво пошкодила два енергетичні об’єкти ДТЕК. Через обстріли наразі без світла залишаються близько 47 тис. родин. Руйнування значні, тому відновлення потребує часу.

Атака на Кривий Ріг і район

Звечора 12 січня росіяни атакували дронами Кривий Ріг, а в Зеленодольській громаді гатили балістикою та безпілотниками по інфраструктурі. Виникла пожежа. Також пошкоджені два приватні будинки, газогін. Постраждала 69-річна жінка.

У Кривому Розі триває ліквідація наслідків російських атак. У місті працюють усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи.

Окрім того, у Нікопольському районі окупанти гатили FPV-дронами по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджені приватний будинок, лінія електропередач, авто.

Атака на теплоелектростанцію ДТЕК

У ДТЕК повідомили про російську атаку на їхню ТЕС 12 січня. Через це суттєво постраждало обладнання станції. Це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії від жовтня 2025 року.

Атака на Житомирську область

У ніч проти 13 січня російська армія знову атакувала Коростенський і Звягельський райони Житомирської області. Під ударом була критична інфраструктура — це декілька об’єктів у двох районах.

Рятувальники працюють над ліквідацією пожежі, що виникла на місці удару. Спеціальні служби обстежують територію щодо наявності вибухонебезпечних предметів.

З огляду на безпекову ситуацію, 13 січня, тимчасово не курсуватимуть деякі приміські поїзди на Житомирщині. Йдеться про рейси №6450 Коростень — Овруч та №6453 Овруч — Коростень.

Уранці 13 січня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через комбіновану атаку: у повітрі зафіксували близько 30 ударних БпЛА над Сумщиною, Чернігівщиною та Київщиною. Згодом ворог запустив крилаті ракети.

Атака на Київ та область

Вранці 13 січня ворог атакував Київ балістичними ракетами.

Уночі росіяни атакували Київську область. Минулося без загиблих і постраждалих, але сталися пошкодження та пожежі.

У Вишгородському районі сталося загоряння приватного житлового будинку.

У Броварському районі вибуховою хвилею пошкоджено три приватні оселі — вибиті вікна та понівечені фасади, також постраждали автомобіль і тимчасова споруда.

У Фастівському районі спалахнула господарська будівля.

На місцях інцидентів працюють підрозділи ДСНС, енергетики, комунальні та аварійні служби. Фахівці ліквідовують наслідки удару, проводять фіксацію руйнувань і надають допомогу постраждалим мешканцям.

Критично важливі об’єкти області переведені на резервні джерела живлення та продовжують функціонувати у штатному режимі.

Через пошкодження інфраструктури в частині Бучанського району запроваджено екстрені відключення електроенергії. Аварійні обмеження електропостачання також зберігаються у Броварському та Бориспільському районах. В інших громадах області застосовуються стабілізаційні графіки.

Наслідки атаки на Київську область / © ДСНС України

Від ночі Ірпінська громада повністю перебуває без світла через ворожу атаку в умовах сильних морозів. Міська влада провела переговори з керівництвом ДТЕК, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

«Звертаюся до всіх керівників критички: працюємо в посиленому режимі! ДСНС, водоканал, медицина та інші служби», — наголосив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Попри складну ситуацію влада запевняє: громада продовжує працювати, а всі необхідні рішення ухвалюються безпосередньо на місці.

Водночас частина селища Коцюбинське від ночі залишається без теплопостачання. Одна котельня не працює, інші — функціонують із перервами через необхідність відпочинку генераторів.

Чим РФ била по Україні і як відпрацювала ППО

Під час атаки по Україні російська армія запустила:

18 балістичних «Іскандер-М»/зенітних керованих ракет С-300;

7 ракет «Іскандер-К»;

293 ударні дрони типу «Шахед» (200 штук), «Гербера» та інших типів.

«Удари балістикою завдано з чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях», — повідомили Повітряні сили ЗСУ.

ППО збила/придушила 247 ворожих цілей:

2 балістичні ракети «Іскандер-М»,

5 крилатих ракет «Іскандер-К»,

240 безпілотників.

Повітряні цілі збито на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Водночас зафіксовані влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних дронів на 24 локаціях.

Реакція Зеленського на атаку

Коментуючи чергову ворожу атаку, президент України Володимир Зеленський повідомив, що знову основна ціль удару — енергетика: генерація, підстанції.

«Багато руйнувань є житлової та цивільної інфраструктури. Під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Одещина, Сумщина, Харківщина, Донеччина», — написав глава держави в Мережі.

Він підтвердив, що окупанти вдарили ракетами по поштовому терміналу в Коротичі на Харківщині, де загинуло четверо людей. Непростою залишається ситуація на Київщині: без світла перебувають кілька сотень тисяч сімей.

«Кожен такий удар проти життя — це нагадування, що не можна припиняти підтримку України. Ракети до систем ППО потрібні кожного дня, і особливо під час зими. Світ може відповісти на цей терор новими пакетами допомоги. Ми розраховуємо на пришвидшення постачань того, про що вже домовлено з Америкою та Європою. Росія має розуміти, що холод війну виграти не допоможе», — наголосив Зеленський.