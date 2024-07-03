Нова базова станція Київстар забезпечить покриттям гірське село Собатин на Закарпатті

Жителі села Собатин Хустського району на Закарпатті неодноразово звертались до мобільних операторів з проханням покращити зв’язок. Через гірський рельєф забезпечити населений пункт належним покриттям було досить важко. Проте інженерам Київстар вдалося втілити складний проєкт будівництва і вже з середини червня цього року у Собатині успішно запустили в ефір нову базову станцію.

Село Собатин оточують гірські хребти висотою від 260 до 330 метрів і густий ліс – це природні перепони для радіосигналу від базових станцій, що знаходяться поруч. Мешканці селища довгий час відчували складнощі через відсутність покриття, і хоч населення Собатина складає лише близько 800 осіб, Київстар поставив за мету втілити бажання жителів мати надійний мобільний зв’язок і збудувати базову станцію безпосередньо в селі, попри значно ускладнений процес будівництва.

«Спершу ми зіштовхнусь із проблемою вибору земельної ділянки для базової станції, адже навколо – гірські схили. При цьому необхідно було підібрати точку з прямою видимістю на іншу базову станцію, щоб забезпечити систему передачі сигналу» − зазначає Вадим Горобченко, інженер інформаційно-комунікаційних систем Київстар. За сприяння Іршавської міської територіальної громади, до складу якої входить село Собатин, вдалося вибрати оптимальне місце для майбутнього будівництва. Для успішної реалізації проєкту спершу необхідно було прокласти під’їзну дорогу, згодом − лінію електроживлення з протилежного від налаштованої дороги кінця села та задіяти спецтехніку. На підготовчі й будівельні роботи та облаштування майданчика пішло близько 6 місяців, а ще за 2 місяці на висоті 272 метри вийшла в ефір нова базова станція. Мешканці Собатина відтепер користуватимуться мобільним зв’язком від Київстар.

Якісний мобільний зв’язок − базова потреба населення у всіх точках України, як в столиці, так і у невеличких селах. За період повномасштабного вторгнення Київстар збудував понад 5,5 тисячі і модернізував майже 13,2 тис. базових станцій та продовжує розширювати 4G-покриття вздовж автодоріг. Кошти, які компанія інвестує в будівництво зараз, навіть перебільшують капітальні витрати до повномасштабної війни.

Паралельно із вирішенням завдань з розвитку мережі Київстар в Західному регіоні, як і у всій Україні, тривають роботи з покращення енергоавтономності базових станцій, заміни акумуляторів безперебійного живлення та встановлення стаціонарних генераторів.