Нова доба почалася з тривоги: які області "почервоніли" і де небезпека

Повітряна тривога 5 червня

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Нова доба, 5 червня розпочалася в Україні з повітряної тривоги. Одразу після півночі у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших регіонів.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі», — попередили Повітряні сили ЗСУ.

Тривогу оголосили в більшості інших областей, крім заходу, Вінницької, Хмельницької, Житомирської областей та частково півдня.

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Карта повітряних тривог станом на 00:00

У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Брянська.

Рух «Шахедів», за інформацією моніторингових пабліків і Повітряних Сил, станом на момент публікації новини має такий вигляд:

БпЛА у напрямку Харкова з північного заходу і БпЛА повз Богодухів на сході у південно-східному напрямку;

БпЛА на північному заході Чернігівщини рухається уздовж кордону з Білоруссю ➡️ курсом на Славутич, Київщину;

Керовані ударні БпЛА на сході від м.Дніпро постійно змінюють напрямок руху

Нагадаємо, що увечері 4 червня Росія атакувала Запоріжжя дронами.

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