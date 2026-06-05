ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
645
Час на прочитання
1 хв

Нова доба почалася з тривоги: які області "почервоніли" і де небезпека

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Повітряна тривога 5 червня

Повітряна тривога 5 червня

Нова доба, 5 червня розпочалася в Україні з повітряної тривоги. Одразу після півночі у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших регіонів.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі», — попередили Повітряні сили ЗСУ.

Тривогу оголосили в більшості інших областей, крім заходу, Вінницької, Хмельницької, Житомирської областей та частково півдня.

Карта повітряних тривог станом на 00:00

Карта повітряних тривог станом на 00:00

У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Брянська.

Рух «Шахедів», за інформацією моніторингових пабліків і Повітряних Сил, станом на момент публікації новини має такий вигляд:

  • БпЛА у напрямку Харкова з північного заходу і БпЛА повз Богодухів на сході у південно-східному напрямку;

  • БпЛА на північному заході Чернігівщини рухається уздовж кордону з Білоруссю ➡️ курсом на Славутич, Київщину;

  • Керовані ударні БпЛА на сході від м.Дніпро постійно змінюють напрямок руху

Нагадаємо, що увечері 4 червня Росія атакувала Запоріжжя дронами.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
645
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie