- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 645
- Час на прочитання
- 1 хв
Нова доба почалася з тривоги: які області "почервоніли" і де небезпека
Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени через загрозу удару балістикою.
Нова доба, 5 червня розпочалася в Україні з повітряної тривоги. Одразу після півночі у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Сирени також лунають у низці інших регіонів.
«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі», — попередили Повітряні сили ЗСУ.
Тривогу оголосили в більшості інших областей, крім заходу, Вінницької, Хмельницької, Житомирської областей та частково півдня.
У моніторингових чатах уточнили, що тривогу оголосили через загрoзу застoсування балістики з Брянська.
Рух «Шахедів», за інформацією моніторингових пабліків і Повітряних Сил, станом на момент публікації новини має такий вигляд:
БпЛА у напрямку Харкова з північного заходу і БпЛА повз Богодухів на сході у південно-східному напрямку;
БпЛА на північному заході Чернігівщини рухається уздовж кордону з Білоруссю ➡️ курсом на Славутич, Київщину;
Керовані ударні БпЛА на сході від м.Дніпро постійно змінюють напрямок руху
Нагадаємо, що увечері 4 червня Росія атакувала Запоріжжя дронами.