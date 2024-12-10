Нова "Епоха" українського року: 8 рок-гуртів зіграли концерт задля підтримки Третьої штурмової

Український рок-гурт "Пророки" після 17 років тиші знову заграв вживу, щоб підтримати захисників України. На благодійному концерті "Епоха" гурт презентував пісню "Новий день", яка присвячена військовим.

Днями в Києві відбувся концерт-презентація проєкту "Епоха", який об'єднав вісім українських гуртів: "Хейтспіч", ДК ЕНЕРГЕТИК, "Два Два Дев'ять", PVNCH, Renie Cares, Проклятий***, Zwyntar та "Пророки", задля підтримки бійців Третьої окремої штурмової бригади.

Кожен з гуртів презентував нову пісню, що була написана спеціально для проєкту Третьої окремої штурмової бригади. Одним з найяскравіших моментів концерту стало повернення легендарних "Пророків". Гурт виконав пісню "Новий день" та представив кліп, який лише за перші дні зібрав 150 тисяч переглядів. У відео з'являються бійці 3-ї ОШБр та їхній командир — Андрій Білецький. Беквокал виконав заслужений артист України, боєць бригади Євген Авдєєнко.

"Пророки зібралися після 17 років мовчання заради підтримки військових. Ця пісня для захисників України, для військових, для Третьої штурмової. Кожна гривня від продажу квитків іде на бригаду. Всі права та роялті з пісні ми також передали на бригаду. Це пісня — донат", — прокоментував подію автор пісні та барабанщик гурту "Пророки" Віктор Березенко.

Продажі квитків на концерт-презентацію проєкту "Епоха" були закриті за тиждень до події через солд-аут. Нагадаємо, що основна мета проєкту — збір на бронетранспортери M113 для бійців Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ, на який підуть всі виручені кошти з концерту.



Довідка

Слова для пісні "Новий день" написав Віктор Березенко, автор книги про кремлівську дезінформацію — "Майстерня брехні". Музику до пісні створив гітарист Олексій Сидоренко.

"Пророки" — український рок-гурт, заснований у 2003 році в Києві. Колектив став відомий своєю енергійною музикою та соціальними текстами. Найбільшу популярність "Пророки" здобули завдяки пісні "Україна" 2005 року.