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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
2 хв

Нова ера освіти: перший віртуальний випуск студентів у метавсесвіті Новини компаній

Вперше в Україні випуск студентів відбувся у метавсесвіті.

Нова ера освіти: перший віртуальний випуск студентів у метавсесвіті

NFT-сертифікати, випущені на блокчейні Whitechain, отримали випускники освітньої програми «Блокчейн-технології» від Києво-Могилянської академії та WhiteBIT.

Колаборація фінтеху, освіти та ШІ відкриває нові формати навчання — саме так і народжуються справжні інновації. Прикладом цієї тенденції стала магістерська сертифікатна програма для студентів IT факультету «Блокчейн-технології» від WhiteBIT та НаУКМА, яка запустилася ще в 2023 році. 

У 2025 році її завершив уже другий потік студентів, які впродовж кількох місяців вивчали криптографію, DeFi, розробку smart-контрактів і технічні інструменти регулювання крипторинку.

«Синергія між академічним підходом Могилянки та практикою від WhiteBIT справді вражає. Без реального досвіду блокчейн залишався б для мене просто складною ідеєю», — ділиться випускник програми Олександр.

Випускний учасників програми відбувся у віртуальному просторі від Lezo на платформі Spatial — українському метавсесвіті, де студенти зустріли викладачів і отримали токенізовані сертифікати у NFT-форматі. Це унікальний цифровий актив, закріплений на блокчейні Whitechain. Такий диплом неможливо підробити або передати іншій особі, а перевірити його достовірність можна напряму через блокчейн.

Цей кейс демонструє, як Web3-рішення можуть ефективно впроваджуватися в реальні галузі — зокрема, в освіту.

«Ця програма для нас — не просто про навчання. Це приклад того, як блокчейн-рішення трансформують традиційні інституції. І ми точно не зупиняємось», — зазначає засновник та президент WhiteBIT Group Володимир Носов.

Ідею поєднання академічного навчання і фінтех підтримують і в самій Академії: «Для нас важлива ця сертифікатна програма, тому що блокчейн — це складні технології та інноваційні рішення. Це важлива та складна галузь, в якій все ще можна проводити дослідження і створювати цікаві нові продукти. А WhiteBIT вміє робити якісні продукти і розвивати ті навики студентів, які знадобляться їм у побудові кар'єри», — коментує Андрій Глибовець, декан факультету інформатики НаУКМА.

Програма «Блокчейн-технології» стала прикладом інноваційної співпраці між університетом і фінтех компанією. А сам випуск — доказом того, як Україна створює нові формати освіти на стику класичної вищої освіти, блокчейну та метавсесвіту.

Дата публікації
Кількість переглядів
43
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