Нова фаза енергетичного терору: Кремль точково б’є по Україні, готуючи масштабне відключення світла

Війська РФ адаптують свою тактику далекобійних ударів за допомогою безпілотників та ракет, спрямованих на енергетичну інфраструктуру України, аби масштабно порушити її роботу.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що взимку 2022-2023 років РФ використовувала «килимові бомбардування», вражаючи різні цілі по всій Україні великою кількістю безпілотників та ракет. Натомість зараз ворог застосовує «поетапну» тактику для атак на українську енергетичну інфраструктуру регіон за регіоном, намагаючись знищити як місцеві потужності з виробництва енергії, так і системи постачання та розподілу, атакуючи підстанції.

Російські війська активно атакують прифронтові та прикордонні райони, здійснюючи локальні удари по Сумщині та Чернігівщині, а також регулярно, але менш інтенсивно, атакуючи Харківську, Одеську, Миколаївську та Дніпропетровську областях. В ISW акцентують, що окупанти зараз розгортають серію хвиль з кількома безпілотниками щогодини, а потім згодом завдають масованих ракетних ударів.

Росія прагне створити блекаут в Україні, створюючи дефіцит електроенергії на сході України, де споживання вище і де російські війська знищили майже всі місцеві генерувальні потужності, поступово зупиняючи потік електроенергії із заходу на схід.

“Одне джерело повідомило "УП”, що кількість безпілотників, які Росія запускає проти кожної цілі, ускладнює оборону, і що одного точного влучання достатньо, щоб вивести з ладу енергоблок електростанції. Менеджер української енергетичної компанії заявив, що Росія також прагне порушити роботу газового сектору таким чином, щоб Україна не могла надійно постачати паливо для виробництва електроенергії та тепла”, - йдеться у звіті американських фахівців.

Аналітики зауважують: нещодавні технологічні адаптації безпілотників РФ, ймовірно, сприяють ударній кампанії Москви проти енергетичного сектору України. Зокрема, ворог застосовує термобаричні боєголовки на “Шахедах”, що дозволяє російським ударам знищувати об'єкти навіть у укріплених укриттях, подібних до тих, які Україна встановлює для захисту енергетичних об'єктів.

Російські удари, спрямовані на енергетичну інфраструктуру у прифронтових районах, зокрема в Сумській та Чернігівській областях, можуть бути спрямовані на досягнення певних бойових ефектів, змушуючи українські сили, що діють у цьому районі, покладатися на генератори, створюючи вразливість для подальших російських ударів. Генератори потребують великих та надійних постачань палива, а широкомасштабна кампанія Росії з ударів по українських наземних лініях зв'язку (GLOC) може перешкодити здатності України покладатися на генератори у великих масштабах поблизу лінії зіткнення.

Нагадаємо, The Washington Post писало про те, що РФ, поповнивши запаси безпілотників, посилює свої атаки на українську енергетику. Після удару по Трипільській ТЕС експерти попереджають, що найбільшу вразливість становить газова інфраструктура України, яка складається з тисяч розкиданих об’єктів — від видобутку до розподілу.

Своєю чергою, аналітики ISW заявляли про те, що Росія накопичує ракети і чекає на слушний момент для найпотужніших атак. У вересні росіяни не регулярно запускають ракети під час нічних ударних атак проти України, аби накопичити їх.