Нова фінансова допомога українцям в розмірі 6500 гривень: хто отримає і як це зробити

Нова фінансова допомога українцям в розмірі 6500 гривень: хто отримає і як це зробити

Українцям став доступний ще один вид фінансової допомоги у розмірі 6500 гривень, який можна оформити через "Дію". Читайте в матеріалі ТСН.ua, кому виплатять гроші і що потрібно для цього зробити.

Як повідомили в пресслужбі "Дії" відтепер роботодавці в Україні можуть оформити фінансову допомогу від держави на порталі "Дія". Ці гроші надають за працевлаштування внутрішньо-переселених осіб. Компенсацію відразу виплачують за два місяці.

Однак є певна умова: у людини, яку роботодавець прийняв на роботу, повинна бути довідка ВПО. Також ця довідка повинна бути видана після 24 лютого 2022 року. Фінансову допомогу в 6500 гривень отримають лише ті роботодавці, які офіційно працевлаштували переселенця.

Що потрібно зробити, щоб отримати 6500 в "Дії"

Для того, щоб оформити виплату допомоги від держави через портал "Дія" потрібно:

пройти авторизацію на порталі;

перейти в меню "Послуги" - "Підприємництво" - "Компенсація за працевлаштування ВПО";

вибрати "Подати заявку";

перевірити правильність всіх даних та вибрати період компенсації;

обов'язково вказати всю необхідну інформацію про ВПО;

додати рахунок, на який будуть зараховані кошти;

підписати заявку за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Далі залишиться лише дочекатися розгляду вашої заявки. Якщо все пройде успішно, гроші надійдуть на ваш рахунок автоматично. До зарахування буде сума 13 000 - тобто одразу за два місяці.