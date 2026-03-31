Нова функція у "Резерв+": чи вважається сповіщення офіційним врученням повістки

Чи каратимуть за ігнорування сповіщень у «Резерв+» / © ТСН.ua

У застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» тепер приходитиме попередження про те, що ТЦК надіслав повістку поштою.

Чи буде це сповіщення вважатися офіційним врученням повістки, розповіла адвокатка компанії Legal Strategy Віолета Монастирська для «РКБ-Україна».

Вона нагадала, що «Резерв+» отримав оновлення, яке дозволяє користувачам увімкнути сповіщення про відправлення їм повістки поштою.

«Якщо територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надсилає вам повістку як рекомендований лист через "Укрпошту", застосунок може надіслати повідомлення з цією інформацією», — пояснила адвокатка.

Що буде, якщо проігнорувати сповіщення

Монастирська зазначила, що вмикати чи не вмикати ці сповіщення — добровільний вибір чоловіків.

«Щоб отримувати такі сповіщення, потрібно самостійно їх увімкнути. За замовчуванням функція вимкнена і працює лише за згодою користувача. У налаштуваннях застосунку ви можете активувати опцію повідомлень про повістки або так само легко відключити, якщо не хочете їх отримувати. Це добровільна функція, і ніхто примусово не надсилатиме вам "повістку в телефон" без вашого бажання», — каже адвокатка.

Вона заспокоює, що повідомлення в «Резерв+» не вважаються офіційним врученням повістки. Тому якщо ви не побачили сповіщення у застосунку, штрафу за це не буде.

Лише за ігнорування отриманого поштою фізичного документа — паперової повістки — буде відповідальність.

