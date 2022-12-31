Нова хвиля мобілізації у РФ та запуски ракет КНДР: головні новини ночі 31 грудня

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Головні новини ночі 31 грудня:
- Резніков звернувся до росіян через можливу нову хвилю мобілізації. Читати далі –>
- КНДР знову запустила дві балістичні ракети в акваторію Східного моря. Читати далі –>
- Зеленський вручив нагороди 95 військовослужбовцям. Читати далі –>
- Україна повністю забезпечена продовольством на наступний рік — Шмигаль. Читати далі –>
- Росія відчуває брак високоточних ракет, тому все частіше використовує іранські дрони - ISW. Читати далі –>
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