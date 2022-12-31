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Нова хвиля мобілізації у РФ та запуски ракет КНДР: головні новини ночі 31 грудня

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Нова хвиля мобілізації у РФ та запуски ракет КНДР: головні новини ночі 31 грудня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі

Головні новини ночі 31 грудня:

  • Резніков звернувся до росіян через можливу нову хвилю мобілізації. Читати далі –>
  • КНДР знову запустила дві балістичні ракети в акваторію Східного моря. Читати далі –>
  • Зеленський вручив нагороди 95 військовослужбовцям. Читати далі –>
  • Україна повністю забезпечена продовольством на наступний рік — Шмигаль. Читати далі –>
  • Росія відчуває брак високоточних ракет, тому все частіше використовує іранські дрони - ISW. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2782
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