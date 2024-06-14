Нова хвиля мобілізації в Україні: чи впораються навчальні центри з потоком новобранців

"Бойові" повістки вручаються з урахуванням можливостей навчальних центрів, як українських, так і європейських.

Крім базової підготовки в навчальних центрах Сил оборони України, мобілізованих українців будуть навчати в Європі.

Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі "1+1".

"В центри підготовки не мобілізується більше людей, ніж можуть підготувати ці центри, в цьому є своя логіка. І як ми бачимо зараз, не всі люди отримують мобілізаційне розпорядження, навіть ті, які проходять ВЛК", – пояснив речник.

Крім того, він зазначив, що новобранці зможуть проходити навчання в європейських країнах, наприклад, у Франції.

"Давайте не забувати, що такий процес триває доволі давно і навчання українських військових також за кордоном проходить. Я, коли проходив службу в 47-й бригаді, то військовослужбовці цієї бригади на Bradley навчалися за кордоном і ми бачили результати", – сказав Дмитро Лазуткін.

Нагадаємо, українські навчальні центри готують близько 80% особового складу новобранців. Ще 20% проходять навчання за кордоном.

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