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Наприкінці минулого тижня український президент заявляв, що Сполучені Штати працюють над організацією тристоронньої зустрічі Зеленського, Трампа та Путіна в Європі, Саудівській Аравії, ОАЕ чи на саміті G20 у Маямі в середині грудня. США, як відомо, офіційно запросили кремлівського воєнного злочинця на зустріч Групи двадцяти. Й це вперше від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, коли Білий дім зарошує Путіна на захід такого високого рівня на території Америки.

Проте вже в понеділок, 19 жовтня, держсекретар Марко Рубіо підтвердив, що були розмови про зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна. Це, як відомо, давня мрія очільника Кремля організувати «Ялту-2» щодо нового переділу світу. В Кремлі вже давно пропонують провести таку зустріч на саміті АТЕС (Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва) 18-19 листопада в Китаї. Утім, ні Трамп, ні Сі поки що офіційно не підтвердили участь у такому форматі. Крім, звісно, Путіна.

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Цього року президенти США та Китаю вже мали офіційні двосторонні зустрічі під час триденних державних візитів. Ба більше, після заяви Рубіо в МЗС КНР відповіли, що не мають жодної інформації про можливий тристоронній саміт США-Китай-РФ для обговорення врегулювання війни Росії проти України. Хоча The Wall Street Journal повідомила, що Путін запропонував Трампу зустрітися в такому форматі під час їхньої останньої телефонної розмови 9 жовтня. Саме після неї президент США оголосив про дизельну оборудку з Росією, знявши відповідні санкції.

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Чи відбудеться такий саміт? Про що Трамп, Сі та Путін можуть домовитися за спиною України? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Трамп погодився: саміт на трьох про Україну без України

Попри офіційний коментар МЗС КНР про відсутність інформації щодо можливого саміту Трампа, Сі та Путіна, кілька днів тому англомовна South China Morning Post написала, що «динаміку між трьома державами широко розглядають як ключову для світового порядку, не в останню чергу через війну Росії проти України та конфлікт США з Іраном».

У статті The Wall Street Journal зазначається, що на російську пропозицію китайська сторона дала зрозуміти, що не заперечуватиме. Сам Трамп, за словами американського високопосадовця, на якого посилається видання, ще не дав згоду, але відкритий до такої ідеї з огляду на прагнення виконати свою передвиборчу обіцянку врегулювати війну Росії проти України.

Пізніше в понеділок, 19 жовтня, під час спілкування з пресою Трамп заявив, що погодився б на зустріч із Сі та Путіним без участі Зеленського, й зробить все, що в його силах, щоб припинити війну, незалежно від того, чи хтось (український президент — Ред.) там буде, чи ні. Президент США також сказав, що «Росія поводиться з Україною нормально, вони не роблять нічого особливого». Ця заява пролунала в день, коли РФ вдарила безпілотником по центральному парку Нової Водолаги на Харківщині, де загинули шість людей. Серед них — двоє дітей, зокрема немовля у візочку.

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А коли журналісти запитали про слова Зеленського, що Трамп перебуває на неправильній стороні історії, американський президент відповів:

«Зеленський не знає, про що говорить. Це людина, яка б мала вже давно вирішити цю війну. Думаю, настав час, щоб хтось інший вів переговори від імені України».

Через суттєве погіршення відносин між Україною та США, трьохсторонній саміт Америка-Китай-Росія, про який так мріє кремлівський воєнний злочинець, дійсно може відбутися. Протягом останніх тижнів Трамп неодноразово заявляв, що саме Зеленський, а не Путін, не хоче завершувати війну. А під час спілкування з журналістами в понеділок, 19 жовтня, американський президент знову повторив, що США надали Україні багато, натомість Україна не дала США нічого.

Поділ світу на трьох: Трамп став на бік Путіна

Дедалі частіше в заявах Трампа лунає, що це Україна, а не Росія, винна у продовженні війни. Що Україна багато отримала від США, нічого не давши натомість. Наче жертва неспровокованої агресії, продовжуючи спротив вже майже п’ять років поспіль, має ресурси повернути принаймні частину наданої допомоги, коли Сполучені Штати винагороджують Росію послабленням санкцій, а Україну карають відтермінуванням поставок озброєнь (у тому числі засобів ППО), обмеженням роботи Starlink та доступу до розвідданих, зокрема про пуски російської балістики.

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ТСН.ua вже писав, що напередодні проміжних виборів до Конгресу 3 листопада, коли американці переобиратимуть третину Сенату й всю Палату представників, Трамп та його команда вирішили зробити Україну цапом-відбувайлом, звинувачуючи нас у зростанні цін на дизель на американських заправках, дефіциті зброї на складах Пентагону, небажанні підписувати капітуляційний «мир» із Путіним тощо.

До підвищення вартості цін на пальне в світі, як і до дефіциту зброї в Америки, призвела саме програна США війна в Ірані. Проте, маючи рекордно низький напередодні проміжних виборів до Конгресу рейтинг схвалення — лише 31% — Трамп продовжує звинувачувати Україну у всіх своїх помилках, вимагаючи припинити удари по російських НПЗ. Водночас, неузгодженість позицій всередині команди Трампа іноді виливається в доволі абсурдні заяви. До прикладу, в ефірі CNN міністр енергетики Кріс Райт заявив, що дизельна оборудка Трампа з Путіним — це насправді тиск на Росію, бо вона не має дизелю для експорту.

«Єдиний спосіб, у який вона може отримати додатковий дизель для експорту — це знизити інтенсивність конфлікту з Україною. Це не поблажливість до Росії. Це стимул для завершення війни», — додав Кріс Райт.

Водночас, за численними повідомленнями західних ЗМІ, адміністрація Трампа також хоче вивести з-під санкцій частину російського тіньового флоту та здійснює тиск на європейські країни, щоб ті розблокували частину заморожених у Бельгії активів Центробанку РФ. Тож з огляду на те, як стрімко чинна адміністрація США стає на бік Кремля, з високою долею вірогідності тристороння зустріч Трампа, Сі та Путіна на саміті АТЕС у середині листопада може відбутися.

Український міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що такий саміт підживив би апетит Путіна до самовихваляння й надав би йому статус, якого він не заслуговує, бо Путін — воєнний злочинець. Натомість тристороння зустріч Україна-США-Росія, за словами очільника МЗС України, могла б допомогти завершити війну швидше.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, реагуючи на можливість тристоронньої зустрічі Трампа, Сі та Путіна, нагадав, що перша «Ялта» визнала радянське панування над територіями Східної Європи, і тепер Путін хоче отримати в подарунок українські території, які він не в змозі завоювати.

Водночас, поки що невідомо, чи зацікавлений Китай, як приймаюча саміт АТЕС сторона, перетворювати його на саміт Трампа, Сі та Путіна. Адже це буде насамперед подарунком Кремлю, який ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну пропонував США розділити сфери впливу в Європі. До того ж, за сьогоднішніх обставин, коли саме Європа допомагає Україні фінансово та військово, будь-які домовленості щодо тих чи інших умов завершення війни мають бути прийняті Києвом та ключовими європейськими столицями.

На додачу, якщо після проміжних виборів до Конгресу 3 листопада республіканці втратять обидві палати, Трамп вже буде радше «кульгавою качкою». Тож будь-що, що президент США пообіцяє Путіну, так і залишиться лише гучними заявами.

Дата публікації 20:00, 19.10.26 Кількість переглядів 15 Чому США не попередили про удар балістикою? Усі подробиці масованої атаки по Україні

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