ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1542
Час на прочитання
1 хв

Нова хвиля аварійних відключень світла охопила низку областей України — повний список

Ситуація в енергосистемі України залишається складною після попередніх російських обстрілів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Нова хвиля аварійних відключень світла охопила низку областей України — повний список

"Укренерго" запровадило аварійні відключення / © ТСН.ua

НЕК «Укренерго» запровадила аварійні відключення електроенергії в низці областей. Раніше вже було повідомлено про екстрені відключення на Дніпропетровщині, Донеччині та в низці регіонів. Наразі перелік областей, де застосовано аварійні заходи, розширився.

Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомила про це 14 жовтня.

Аварійні та погодинні відключення: де не буде світла

Аварійні відключення (повністю або частково) запроваджено в:

  1. Сумській області;

  2. Харківській області;

  3. Полтавській області;

  4. Дніпропетровській області;

  5. Кіровоградській області (частково);

  6. Черкаській області (частково).

У Запорізькій області аварійно знеструмлюються винятково промислові споживачі, водночас населення наразі має стабільніше електропостачання.

На Чернігівщині оператор системи розподілу застосовує три черги погодинних відключень (стабілізаційні графіки).

Енергетики наголошують, що наразі триває ліквідація наслідків російських атак на енергооб’єкти в усіх постраждалих регіонах.

«Якщо у вас зараз є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо! Це допомагає балансувати енергосистему та запобігати тривалішим відключенням», — закликали енергетики.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що частина Сумщини залишилася без світла. Знеструмлено 1 та 2 черги.

Дата публікації
Кількість переглядів
1542
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie