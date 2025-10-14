"Укренерго" запровадило аварійні відключення / © ТСН.ua

НЕК «Укренерго» запровадила аварійні відключення електроенергії в низці областей. Раніше вже було повідомлено про екстрені відключення на Дніпропетровщині, Донеччині та в низці регіонів. Наразі перелік областей, де застосовано аварійні заходи, розширився.

Національна енергетична компанія «Укренерго» повідомила про це 14 жовтня.

Аварійні та погодинні відключення: де не буде світла

Аварійні відключення (повністю або частково) запроваджено в:

Сумській області; Харківській області; Полтавській області; Дніпропетровській області; Кіровоградській області (частково); Черкаській області (частково).

У Запорізькій області аварійно знеструмлюються винятково промислові споживачі, водночас населення наразі має стабільніше електропостачання.

На Чернігівщині оператор системи розподілу застосовує три черги погодинних відключень (стабілізаційні графіки).

Енергетики наголошують, що наразі триває ліквідація наслідків російських атак на енергооб’єкти в усіх постраждалих регіонах.

«Якщо у вас зараз є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо! Це допомагає балансувати енергосистему та запобігати тривалішим відключенням», — закликали енергетики.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що частина Сумщини залишилася без світла. Знеструмлено 1 та 2 черги.