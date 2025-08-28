Нова хвиля міграції після війни: чому Україні може бракувати власних робочих рук

Українські біженці / © Associated Press

Реклама

Відбудова України після війни може зіткнутися не стільки з браком грошей, скільки з дефіцитом робочих рук. За оцінками НБУ, до кінця 2025 року з країни виїде ще близько 200 тисяч людей, а у 2026-му — ще стільки ж. Таким чином, за два роки Україна може втратити майже 400 тисяч громадян.

Про це йдеться в матеріалі Офісу міграційної політики.

Ще навесні Нацбанк прогнозував зворотний процес: у 2026 році мало б повернутися 200 тисяч українців, а в 2027-му — навіть пів мільйона. Однак тепер очікування переглянули: “чисте повернення” мігрантів відклали ще на рік, і у 2027-му додому, за новим прогнозом, повернеться лише близько 100 тисяч людей.

Реклама

Мігранти зміцнюють економіки ЄС, але послаблюють Україну

Українські біженці / © Getty Images

У своєму липневому інфляційному звіті НБУ попереджає: затяжна міграція та повільне повернення українців призведуть до серйозного дефіциту робочої сили. Це обмежуватиме темпи відновлення економіки, провокуватиме нерівномірність у різних секторах і регіонах та тиснутиме на інфляцію, адже зарплати зростатимуть швидше, ніж продуктивність.

Водночас країни Європи роблять усе, аби втримати українців. Тамтешні уряди активно заохочують працівників із України залишатися, адже їхня праця суттєво підсилює економічне зростання.

“Українці активно працюють, сплачують податки й забезпечують приріст ВВП інших країн. Наприклад, у 2024 році їхній внесок у зростання економіки Польщі склав 2,7%. Але для самої України це означає ще більший дефіцит робочої сили та загострення демографічної кризи”, — пояснює керівниця аналітичного департаменту Центру економічних досліджень та прогнозування “Фінансовий пульс” Діляра Мустафаєва.

За її словами, навіть попри те, що середня зарплата українців за кордоном на третину нижча, ніж у місцевих, вигода для держав-реципієнтів очевидна: Чехія, Польща чи Словаччина вже отримують від українців більше податків, ніж витрачають на їхню підтримку.

Реклама

Після війни можлива нова хвиля міграції: Україні доведеться шукати робітників за кордоном

Українські біженці. / © Getty Images

За оцінками експертів, українська економіка може щороку втрачати до 7,8% ВВП, якщо значна частина тих, хто виїхав під час війни, не повернеться.

“Найбільший виклик для держави — створити умови, які стимулюватимуть українців залишатися вдома і повертатися з-за кордону. Йдеться про доступне житло, нові робочі місця, розвиток освіти, підтримку сімей і бізнесу”, — пояснює економістка Діляра Мустафаєва.

Без житла і роботи повернення не буде

Подібної думки дотримується й голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник. Він наголошує: безпека важлива, але вирішальними чинниками для людей залишаються житло, гідна зарплата та соціальна інфраструктура.

“Україна не будувала соціальне житло навіть після 2014 року, коли з’явилися перші переселенці. Тепер, коли війна зруйнувала 29% житлового фонду, ця проблема ще гостріша. Якщо держава не розпочне масове будівництво соціального житла, ми ризикуємо зберегти високий рівень міграції й низькі показники народжуваності”, — каже він.

Реклама

70% українців можуть залишитися за кордоном

Нині, за оцінками експертів, за межами України перебуває близько 7 мільйонів громадян. І що довше триває війна, то менше шансів, що вони повернуться.

“Ми прогнозуємо, що не повернеться близько 70% українців, які сьогодні за кордоном. Після війни не буде різкого економічного злету, і це може запустити нову хвилю трудової міграції — ще до 2 мільйонів людей. Тоді постане питання: хто буде фізично працювати на відбудові країни?” — попереджає Воскобойник.

Україна може потребувати іммігрантів

За його словами, якщо трудова міграція триватиме, Україні доведеться відкривати ринок праці для іноземців.

“Ми маємо бути готові до того, що для відбудови країни доведеться залучати людей з інших держав. Це можуть бути фахівці, які приїдуть, працюватимуть тут і потенційно стануть частиною української політичної нації. Якщо ми будемо проти цього процесу, то опинимося без робочих рук, без достатньої кількості платників податків і навіть без споживачів для українських товарів та послуг”, — підсумовує він.

Реклама

Раніше ТСН.ua розповів, наскільки скоротилося населення України через війну.