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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
163
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Нова хвиля небезпечної погоди знову вдарить: на Київщині оголошено штормове попередження

У регіоні прогнозують грози, град і сильний вітер

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Через негоду оголошено I рівень небезпеки

Через негоду оголошено I рівень небезпеки / © ДСНС України

Сьогодні, 7 червня, у Київській області оголошено штормове попередження: очікуються значні дощі, грози, подекуди град та шквали вітру 15-20 м/с.

Про це повідомили у КОВА.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. 7 червня значний дощ, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 червня Київщину та Київ охопила негода, як і попереджали синоптики. Пройшли сильні зливи, місцями з грозою та сильним вітром.

Вулиці та тротуари столиці пішли під воду. Вода била фонтанами з люків. Транспорт буквально плив дорогами, які перетворилися на річки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
163
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