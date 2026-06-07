Нова хвиля небезпечної погоди знову вдарить: на Київщині оголошено штормове попередження

Через негоду оголошено I рівень небезпеки / © ДСНС України

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Сьогодні, 7 червня, у Київській області оголошено штормове попередження: очікуються значні дощі, грози, подекуди град та шквали вітру 15-20 м/с.

Про це повідомили у КОВА.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. 7 червня значний дощ, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 6 червня Київщину та Київ охопила негода, як і попереджали синоптики. Пройшли сильні зливи, місцями з грозою та сильним вітром.

Вулиці та тротуари столиці пішли під воду. Вода била фонтанами з люків. Транспорт буквально плив дорогами, які перетворилися на річки.

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