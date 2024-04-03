Нова мобілізація в РФ і загроза відступу на фронті: важливі заяви Зеленського

ТСН.ua зібрав важливі заяви президента Зеленського у межах зустрічі з новим президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Президент Володимир Зеленський у межах зустрічі з новим президентом Фінляндії Александром Стуббом зробив низку важливих заяв.

ТСН.ua зібрав все важливе, що потрібно знати читачам зі слів глави держави.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві.

Нова мобілізація в РФ і плани Путіна

Зеленський повідомив, що Росія на 1 червня готує додаткову мобілізацію 300 тисяч своїх військовослужбовців.

Президент попередив, що Путін не відмовився від своїх агресивних планів, і Україна для диктатора – лише початок.

"Для Путіна агресія проти українців є лише початком. І він має програти тут (в Україні. – Ред). І ми маємо гарантувати безпеку тут. Щоб російський терор ніде і ніколи більше не забирав життя людей", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, що 28 березня Зеленський в інтерв'ю CBS попередив, що новий наступ росіян очікується у травні-червні 2024 року.

ЗСУ, можливо, доведеться відступити: Зеленський назвав умову

Президент Зеленський заявив, що ЗСУ доведеться поступово залишати позиції на фронті, якщо західні партнери не забезпечать достатню кількість озброєння для нашої армії.

"Саме цього ми хочемо від партнерів, щоб наші воїни мали зброю захищати Україну та не відступати крок за кроком", – сказав він.

Президент запевнив, Сили оборони мают волю до боротьби, але їм не вистачає переваги в небі та на землі. Тому Україні необхідна військова техніка та авіація.

Мобілізація в Україні: скільки людей потрібно армії

Президентові пригадали його заяву у грудні 2023 року про те, що у Генштабі запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб. Зеленський запевнив, що наразі армії не потрібні пів мільйона мобілізованих.

"Що стосується окремої кількості людей, які будуть мобілізовані, не можу сказати... Пів мільйона нам не потрібно", – сказав Зеленський.

Також він подякував головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському за проведений аудит в армії. За словами Зеленського, головком ЗСУ "знайшов сили всередині ЗСУ і відповідна кількість тих, хто не був на фронті, будуть на фронті".

Удари по російських НПЗ

Президента Зеленського запитали, як він ставиться до того, що міжнародні організації можуть засудити удари по території Росії.

Глава держави наголосив, що Україна вже бачила багато засуджень на адресу РФ через її злочини. Проте ці заяви не зупинили Путіна: атаки на цивільне населення та критичну інфраструктуру продовжуються. Тому РФ може зупинити лише мова сили.

Він сказав, що цим організаціям можна дати просту відповідь.

"Мені здається, для того, щоб в кінці кінців зрозуміти, як вижити в Харкові, як людям жити без світла без води, треба, напевно, людям приїжджати, дивитися, а потім щось засуджувати або ні. Росія, окрім сили, нічого не розуміє", – наголосив президент.

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Пресконференція президентів Фінляндії та України! Удари по НПЗ РФ, допомога військами і НОВИЙ ЗАКОН