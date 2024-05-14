Мобілізація триває: які країни готові депортувати українських чоловіків, а хто – категорично проти

Щоб отримати закордонний паспорт громадянам України за кордоном треба оновити персональні дані у ТЦК та СП.

Військовозобов'язані українці за кордоном – на нервах. Деякі європейські країни заговорили про можливу відмову у наданні посвідки на постійне проживання та соцдопомоги українцям призовного віку. Ба більше, деякі вже заговорили і про депортацію.

Чи повертатиме Європа громадян призовного віку до України – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Припинення консульських послуг

Консульства України від 23 квітня 2024 року почали призупиняти надання дипломатичних послуг чоловікам призовного віку за кордоном. Про це "попіклувалася" українська влада. Ба більше, для того щоб отримати закордонний паспорт громадянам України за кордоном треба оновити персональні дані у ТЦК та СП. Після такого рішення Києва деякі європейські країни заговорили про можливу депортацію військовозобов'язаних українців.

Усі дивляться на Польщу

І, звичайно, однією з перших на цю ініціативу відреагувала Польща. Адже порятунок від війни у Польщі знайшли понад мільйон українців. Майже 371 тисяча з них – це чоловіки призовного віку, які за законом можуть бути призвані в армію під час війни. Про це пише Forbes. В свою чергу міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш сказав, що Варшава буде готова допомогти Києву повернути своїх чоловіків додому. Втім створення окремого механізму можливе лише після відповідного звернення української сторони.

Ба більше, міністр оборони повідомив, що Польща давно пропонувала українській стороні допомогти в ідентифікації тих, хто є військовозобов’язаними і має їхати до України. Однак, більшість українських громадян, які приїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії, отримали там тимчасовий захист.

Також читайте Зеленський на зустрічі із Блінкеном зробив важливу заяву про захист Харкова та області

Цей статус дозволяє їм працювати й отримувати державні послуги навіть за відсутності дійсного посвідчення особи. Це положення впроваджено до 30 червня цього року, і поки що достеменно невідомо, чи продовжить уряд Польщі його дію. Хоча, у МВС Польщі повідомили, що українським біженцям можуть продовжити захист навіть без паспорта. Про це написало польське видання Gazeta з посиланням на заяву голови МВС Польщі Марчіна Кєрвінського. Ба більше, за його словами, Польща готова охороняти права українських біженців і нікому не передасть їх приватних даних, зокрема, Україні.

Зазначу, що Польща може втратити частину робочої сили, а це мільярди доларів, які отримала економіка країни після приїзду українських біженців. Звичайно, якщо таке рішення таки буде ухвалене. Оскільки українськи чоловіки, які наразі перебувають у Польщі просто переїдуть до інших країн Європи. Про це йдеться у статті на сторінках Форбс.

Своєю чергою, посол Польщі в Україні Ярослав Ґузи каже, що Польща не має конкретної відповіді на те, що робити з українськими чоловіками в державі. Однак примусово виселяти їх не збираються.

"Досить важко уявити, що польська влада повертатиме чоловіків призовного віку до України силоміць. Такого не станеться", - йдеться в повідомленні.

Очільник Міноборони Польщі підкреслює, що рішення про депортацію чоловіків, які отримали прихисток в країні ЄС, мають ухвалюватися на рівні Євросоюзу. Тоді б це мало обов’язковий характер для всіх країн-членів ЄС.

Чехія не підтримує ухилянтів

Подібні заяви лунають і у Чехії. Міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський заявив, що його країна не підтримує українських чоловіків, які намагаються сховатися від мобілізації в Україні, сидячи за кордоном. Він також додав, що можливості Чехії обмежені, коли йдеться про примусове повернення українських громадян на Батьківщину.

Литва вагається

Повернути Україні чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон, може і Литва. Проте, як заявив очільник Міноборони Литви Лаурінас Кащюнас, спершу Вільнюс дочекається, як цю процедуру проводитиме Польща.

Естонія проти депортації

А от радниця відділу політики громадянства та міграції МВС Естонії Аннелі Вікс заявила, що уряд країни не планує примусово повертати до України громадян, які втекли через повномасштабну війну і законно проживають в Естонії. Це стосується і чоловіків призовного віку.

Аннелі Вікс додала, що якщо громадяни України мобілізаційного віку більше не зможуть обміняти свої протерміновані паспорти в посольстві України, вони лише втратять можливість подорожувати.

"Проте відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подання заяви на отримання або продовження посвідки на проживання (зокрема на підставі тимчасового захисту). Чинний порядок також допускає ідентифікацію або підтвердження особи на підставі інших доказів. Однак іноземець не може звернутися за візою за відсутності справжнього проїзного документа", - мовиться в повідомленні.

Додам, що станом на 26 квітня дозвіл на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мають 6500 українських чоловіків віком 18-60 років.

Словаччина розглядає можливість депортації

Більш різкі заяви лунають з вуст високопосадовців Словаччини.ю Міністр оборони країни Роберт Каліняк заявив, що потрібно говорити не про відправлення військ НАТО до України, а про повернення українських чоловіків з-за кордону. Він додав, що, на його думку, найбільша допомога українській армії – це люди.

За його словами, під закон про мобілізацію підпадають близько 300 тисяч українських чоловіків, які залишили територію України після початку повномасштабної війни. Міністр звинуватив західні країни та словацьку опозицію в тому, що заклики про збільшення допомоги українським військовим нібито призводять до ескалації.

Угорщина не видаватиме українських біженців

А от віце-прем'єр Угорщини Жолт Сім'єн заявив, що країна не видаватиме Україні біженців, зокрема, чоловіків призовного віку. Він наголосив, що кожен біженець з України в Угорщині – це вільна людина, яка сама вирішуватиме, чи залишатися їй тут, переїхати на Захід чи повернутися назад.

Німеччина закликає працювати

Німці ж стали на захист українських біженців. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в Німеччині. Однак, Шольц закликав українців у Німеччині працювати.

Додам, що Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер розповів, що вже на початку червня зберуться міністри внутрішніх справ Федерації й федеральних земель, щоб обговорювати питання того, чи видаватимуть українським чоловікам призовного віку тимчасові документи на території Німеччини після призупинення надання дипломатичних послуг з боку МЗС України.

Швейцарія готова до депортації українців?

Своєюя чергою, у Швейцарії було публічно висловлено позицію щодо необхідності повернення в Україну військовозобов'язаних чоловіків-біженців, яка отримала підтримку не менше, ніж від двох політичних партій. Про це повідомляє "Дивогляд" із посиланням на швейцарську пресу.

Влада Швейцарії вважає, що чоловіки, які мають військовий обов'язок в Україні, не можуть розраховувати на статус захисту, оскільки цей статус призначений переважно для жінок, дітей та осіб похилого віку, які потребують особливого захисту. Про це заявив радник Вільної демократичної партії країни Крістіан Вассерфален.

У той же час голова Українського Товариства у Швейцарії Андрій Лужницький вважає такі висловлювання цинічними і розглядає їх як "морально-політичну заяву про банкрутство".

Що кажуть юристи

Своєю чергою, юрист Роман Єделєв зазначив, що у Європі не буде масового висилання українців відповідно до протоколу Європейської конвенції з прав людини. Єделєв зауважує, що країни можуть не надавати певні державні послуги або соціальну допомогу.

"Одразу з'являється якась ідея про депортацію, про те, що українських чоловіків в Польщі чи в Литві будуть хапати та везти на кордон, передавати прикордонникам чи комусь іншому. Так воно не буде відбуватися. Європейська конвенція про права людини має додатковий протокол, який забороняє масове висилання іноземців", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, консульства України від 23 квітня 2024 року почали призупиняти надання дипломатичних послуг чоловікам призовного віку за кордоном.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.