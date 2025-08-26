Нова модель мобілізації: в "Азові" розповіли, як підвищити престиж військової служби

Мобілізацію в Україні потрібно посилювати шляхом підвищення претижу військової слуюби / © СБУ

Юрій Гаврилишин, начальник рекрутингу 1-го корпусу НГУ «Азов», вважає, що не всі українці мають воювати. Однак військовий впевнений, що потрібно підвищити престиж військової служби в суспільстві. Це допоможе посилити мобілізацію, сформувати професійну армію і зрівняти шанси.

Про це він заявив в інтерв’ю Radio NV.

«Чи мають всі воювати? Я вважаю, що не всі», — сказав Гаврилишин.

За словами військового, в країні потрібно ухвалити рішення, що той, «хто служить більше, має платити менше». Це стосується військових зборів, податків тощо.

«Тут можна порушити питання, що багаті не воюють, бо відкуповуються, а бідні воюють. Можливо. Проте опрацювання престижу військової служби, контрактної служби і встановлення його на вищий щабель в суспільстві серед усіх професій, які можуть бути в Україні, значно зрівняє шанси», — заявив начальник рекрутингу.

Таким чином, на його думку, можна зробити мобілізацію набагато ефективнішою та «отримати більший профіт» від створення професійної армії.

Нагадаємо, мобілізаційне законодавство України більше не відповідає сучасним реаліям, через що в країні виникають серйозні проблеми з мобілізацією. Військова омбудсменка зазначила, що мобілізація в Україні «буксує», а чиновники й керівники підприємств самоусунулись від процесу.