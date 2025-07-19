Нова мовна омбудсменка Івановська зробила заяву про російську мову в Україні

Російська мова / © ТСН.ua

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Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська, яку було призначено на посаду 15 липня, вважає, що російську мову слід позбавити «особливого статусу» в Україні.

Про це вона сказала в інтерв’ю Укрінформу, опублікованому у суботу, 19 липня.

«Необхідно усунути символічну нерівність у законодавстві, — зокрема, скасувати особливий статус російської мови, яка в умовах збройної агресії РФ є не лише засобом комунікації, а й інструментом дестабілізації», — заявила професорка Івановська.

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Очевидно, омбудсменка мала на увазі те, що в ст. 10 Конституції України, яка гарантує вільний розвиток мов національних меншин, російську мову виокремлено серед інших.

«Конституційна модель мовної політики має бути узгоджена з реальністю війни та з прагненням українського суспільства до справжньої мовної рівності без колоніального спадку», — наголосила вона.

При цьому мовна омбудсменка зазначила, що Україна толерантно ставитиметься до мов усіх національних меншин, але пріоритетом буде формування україномовного простору.

«Ми глибоко шануватимемо всі мови національних меншин, але водночас чітко й послідовно формуватимемо єдиний україномовний простір — як безпековий, інтеграційний і гуманітарний пріоритет», — заявила Івановська.

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Що відомо про Олену Івановську

Докторка філологічних наук, професорка Олена Івановська до призначення працювала на кафедрі фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вона є авторккою близько 130 науково-методичних та наукових праць, навчальних посібників, підручника, багатьох навчальних програм, а також публікацій, присвячених захисту традиційної української культури та мови.

Олена Івановська також долучалася до експертної роботи освітніх і культурних проєктів.

Нагадаємо, 2 липня Кабінет міністрів офіційно звільнив Тараса Кременя з посади уповноваженого із захисту державної мови у зв’язку із закінченням його п’ятирічної каденції.

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