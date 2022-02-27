Як перерахувати кошти на потреби армії з рахунку "Бонус+" через застосунок "Приват24"? / ПриватБанк

Нова можливість для фінансової допомоги ЗСУ: ПриватБанк запускає підтримку з рахунку “Бонус+”

Нова можливість для фінансової допомоги ЗСУ: ПриватБанк запускає підтримку з рахунку “Бонус+”

ПриватБанк додав можливість переказати кошти для української армії з рахунку “Бонус+”. Як це зробити, розповідає ТСН.ua.

Як повідомляють на офіційній сторінці “ПриватБанк” в Facebook відтепер всі клієнти, які мають бонусний рахунок “Бонус+”, також можуть приєднатися до фінансової підтримки ЗСУ та української армії.

Яу перерахувати кошти на потреби армії через застосунок “Приват24” з рахунку “Бонус+”:

заходите в застосунок “Приват24”;

обираєте розділ “Сервіси” та знаходите “Добро”;

обираєте “Допомога ЗСУ”;

з’явиться перелік ваших банківських карт, де потрібно вибрати рахунок “Бонус+”;

вводите суму зарахування.

Все, ваші кошти з “Бонус+” вже летять нашим воїнам в ЗСУ!