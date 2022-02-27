Нова можливість для фінансової допомоги ЗСУ: ПриватБанк запускає підтримку з рахунку “Бонус+”

ПриватБанк додав можливість переказати кошти для української армії з рахунку “Бонус+”. Як це зробити, розповідає ТСН.ua.
Як повідомляють на офіційній сторінці “ПриватБанк” в Facebook відтепер всі клієнти, які мають бонусний рахунок “Бонус+”, також можуть приєднатися до фінансової підтримки ЗСУ та української армії.
Яу перерахувати кошти на потреби армії через застосунок “Приват24” з рахунку “Бонус+”:
- заходите в застосунок “Приват24”;
- обираєте розділ “Сервіси” та знаходите “Добро”;
- обираєте “Допомога ЗСУ”;
- з’явиться перелік ваших банківських карт, де потрібно вибрати рахунок “Бонус+”;
- вводите суму зарахування.
Все, ваші кошти з “Бонус+” вже летять нашим воїнам в ЗСУ!