Нова небезпека: росіяни дистанційно мінують вулиці в Херсоні (фото)

Російські війська продовжують обстрілювати Херсон / © Getty Images

Тривають обстріли Херсона армією РФ. Ворог завдає ударів і по навколишніх населених пунктах, застосовуючи різні види озброєння, дрони та методи дистанційного мінування. Однією з найбільших загроз для цивільних залишаються протипіхотні міни ПФМ-1, відомі як «пелюстки».

Про це повідомила Нацполіція.

Нещодавно у Дніпровському районі міста окупанти дистанційно розкидали такі вибухові пристрої. Через свій малий розмір та камуфльовані кольори — зелений або коричневий — «пелюстки» практично непомітні у траві, на землі чи серед опалого листя. Достатньо лише наступити або наїхати на міну, щоб вона спрацювала.

Міни-пелюстки Фото: Нацполіція

На місце оперативно виїхали вибухотехніки поліції Херсонщини. Попри постійні ворожі обстріли та загрозу атак дронів, сапери змогли обстежити територію та виявити небезпечні предмети. Як повідомив керівник підрозділу Володимир Перепелиця, знайдені міни було зібрано та знищено за допомогою контрольованого підриву.

Поліція нагадує правила безпеки

З огляду на повторювані випадки мінування жителям області нагадують:

не торкайтеся підозрілих предметів та не намагайтеся їх переносити чи розбирати;

не намагайтеся самостійно знешкодити вибухівку;

відійдіть на безпечну відстань і, якщо можливо, позначте місце небезпечної знахідки;

одразу повідомте про виявлений предмет за телефонами «102» (поліція) або «101» (ДСНС).

Правоохоронці Херсонщини працюють у посиленому режимі та реагують на кожен сигнал, щоб забезпечити максимальну безпеку цивільних.

У липні на фронті помітили ворожі дрони з сонячними панелями. В ЗСУ розповіли, чим вони небезпечні.