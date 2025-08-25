ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
265
1 хв

Нова небезпека: російські FPV-дрони вже залітають на Миколаївщину

FPV-дрони російської армії, якими окупанти систематично б’ють по Херсонщині, тепер почали залітати й на територію Миколаївської області.

Ірина Лаб'як
Російський FPV-дрон

Російський FPV-дрон / © Associated Press

FPV-дрони російської армії вже почали залітати навіть до Миколаївської області, зокрема, в напрямку населених пунктів Лупареве та Лимани.

Про це повідомили командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман» та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Бунятов зазначив, що Херсон продовжує страждати від обстрілів російської артилерії, ударів ворожими керованими авіабомбами та FPV-дронами.

«На херсонський напрямок КАБів русня не жаліє, систематично бʼє навіть по звичайним піхотним позиціям з 1–2 піхотинцями», — зауважив «Осман».

Він поінформував, що російські FPV-дрони почали залітати навіть до Миколаївщини, а саме в напрямку сіл Лупареве та Лимани. Це не враховуючи всілякі ворожі безпілотники «Молнія» і «тому подібну нечисть».

Своєю чергою Кім повідомив, що вдень 24 серпня російські окупанти обстріляли з артилерії та двічі атакували дронами типу FPV Куцурубську громаду Миколаївщини. Внаслідок уларів у селі Дмитрівка було пошкоджено лінії електромережі, знеструмлено 113 побутових абонентів. Минулося без постраждалих.

До слова, на початку серпня CNN повідомило, що російська армія готується повторно захопити Херсон. Ворог постійно завдає ударів по цивільних. Уся прибережна зона перебуває під постійними обстрілами КАБами, снарядами з РСЗВ.

