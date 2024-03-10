Нова оборонна стратегія Європи: у Єврокомісії пояснили, чого очікувати Україні

РФ залишається головною загрозою не лише для України, а й для всієї Європи.

Буквально кілька днів тому Європейська комісія представила першу в історії стратегію оборонної промисловості задля підвищення готовності та безпеки Європи.

Чи можна вважати це серйозним кроком до оборонної автономії Європи, особливо коли у Штатах достатньо турбулентний період перед президентськими виборами - розповів виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що РФ залишається головною загрозою не лише для України, а й для всієї Європи.

"Взагалі-то це нова сфера для Європейського Союзу, адже ЄС зароджувався як мирний проект, аби не дозволити війні повторитися на європейському континенті знову. На жаль, війна у Європі зараз - це реальність. І у відповідь ми маємо діяти і посилювати оборонні здатності", - сказав він.

Чого очікувати Україні в рамках цієї стратегії

Україна в цьому пакеті розглядається як країна-партнер.

"Ваша країна та ваша оборонна промисловість буде залучена у ланцюги постачань Євросоюзу. Ми дивимося на це як на спільні зусилля і розглядаємо Україну з її нинішнім досвідом, як країну яка може зробити цінний внесок в європейську оборонну індустрію", - каже Домбровскіс.

За останні два роки ЄС та країни-члени Європейського союзу надали різносторонню військову допомогу Україні на суму 28 мільярдів євро.

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"Тільки цього року держави Євросоюзу планують виділити 21 мільярд євро на безпекові потреби. Тож усі можуть бачити, що рівень військової підтримки України зростає. Також ми працюємо над зобов'язанням доставити 1 мільйон боєприпасів Україні, ми вже перевищили третину цієї цілі. Ми усвідомлюємо, що треба прискорюватися у цьому напрямку і тому, у нас з'явилася чеська ініціатива мобілізувати пошук артилерійських боєприпасів, де тільки це можливо.

Паралельно з цим збільшуються виробничі потужності всередині ЄС.

"Цього року план полягає в тому, щоб досягти рівня виготовлення 1 мільйона боєприпасів на рік, а тоді рухатися до рівня півтора мільйона на рік", - додав виконавчий віце-президент Єврокомісії.

Нагадаємо, в ЄК пропонують створити європейську схему продажу озброєння за кордон, законодавчо закріпити пріоритет європейських замовлень під час кризи та заснувати спецфонд ЄС для оборонних проєктів.

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