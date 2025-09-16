Нова пані посол України в США поділилася, що отримала при вступі на посаду

Посол України у США розповіла про символічний пін від Держдепартаменту

Нова посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина повідомила, що після вручення копій вірчих грамот отримала офіційний пін глави дипломатичної місії.

Про це повідомила Ольга Стефанішина в Facebook.

Вона пояснила, що цей знак є традиційним символом початку дипломатичної служби у США. На ньому зображено герб Сполучених Штатів Америки — так звану Велику печатку, затверджену ще у 1782 році.

Пані посол України у США Ольга Стефанишина отримала офіційний пін глави місії / © Ольга Стефанішина

«Цей пін є традиційним знаком початку дипломатичної місії в Сполучених Штатах. Зображений символ — герб Сполучених Штатів Америки або Велика Печатка США, що знаходиться у Держдепартаменті США», — написала Стефанішина.

Після вручення копій вірчих грамот Ольга Стефанішина отримала офіційний пін глави дипломатичного представництва. / © Ольга Стефанішина

Її елементи використовуються також у печатці президента США та багатьох інших державних інституцій.

На зображенні присутній білоголовий орлан із розкритими крилами, який тримає в лапах оливкову гілку з 13 листками та 13 плодами та пучок із 13 стріл. Такий символізм означає прагнення США до миру, але водночас готовність захищати себе.

«Буду носити пін з вдячністю і гордістю, як нагадування про довірену мені відповідальність представляти Україну та розвивати стратегічне партнерство між нашими країнами», — наголосила Стефанішина.

Нагадаємо, Ольга Стефанішина була віцепремʼєркою України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністеркою юстиції.

Її п’ятирічний шлях на посаді, яку вона обіймала в попередньому Кабінеті міністрів, завершився влітку 2025 року.

Зазначимо, що 16 липня Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та відправила у відставку весь Кабмін.

Раніше послом України у США була Оксана Маркарова. У серпні вона висловлювала впевненість, що США підходитимуть до переговорів з Росією з позиції сили.