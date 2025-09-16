ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
423
Час на прочитання
2 хв

Нова пані посол України в США поділилася, що отримала при вступі на посаду

Пані посол України у США Ольга Стефанишина отримала офіційний пін глави дипломатичного представництва.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Нова пані посол України в США поділилася, що отримала при вступі на посаду

Посол України у США розповіла про символічний пін від Держдепартаменту

Нова посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина повідомила, що після вручення копій вірчих грамот отримала офіційний пін глави дипломатичної місії.

Про це повідомила Ольга Стефанішина в Facebook.

Вона пояснила, що цей знак є традиційним символом початку дипломатичної служби у США. На ньому зображено герб Сполучених Штатів Америки — так звану Велику печатку, затверджену ще у 1782 році.

Пані посол України у США Ольга Стефанишина отримала офіційний пін глави місії / © Ольга Стефанішина

Пані посол України у США Ольга Стефанишина отримала офіційний пін глави місії / © Ольга Стефанішина

«Цей пін є традиційним знаком початку дипломатичної місії в Сполучених Штатах. Зображений символ — герб Сполучених Штатів Америки або Велика Печатка США, що знаходиться у Держдепартаменті США», — написала Стефанішина.

Після вручення копій вірчих грамот Ольга Стефанішина отримала офіційний пін глави дипломатичного представництва. / © Ольга Стефанішина

Після вручення копій вірчих грамот Ольга Стефанішина отримала офіційний пін глави дипломатичного представництва. / © Ольга Стефанішина

Її елементи використовуються також у печатці президента США та багатьох інших державних інституцій.

На зображенні присутній білоголовий орлан із розкритими крилами, який тримає в лапах оливкову гілку з 13 листками та 13 плодами та пучок із 13 стріл. Такий символізм означає прагнення США до миру, але водночас готовність захищати себе.

«Буду носити пін з вдячністю і гордістю, як нагадування про довірену мені відповідальність представляти Україну та розвивати стратегічне партнерство між нашими країнами», — наголосила Стефанішина.

Нагадаємо, Ольга Стефанішина була віцепремʼєркою України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністеркою юстиції.

Її п’ятирічний шлях на посаді, яку вона обіймала в попередньому Кабінеті міністрів, завершився влітку 2025 року.

Зазначимо, що 16 липня Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та відправила у відставку весь Кабмін.

Раніше послом України у США була Оксана Маркарова. У серпні вона висловлювала впевненість, що США підходитимуть до переговорів з Росією з позиції сили.

Дата публікації
Кількість переглядів
423
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie