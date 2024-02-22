Нова партія допомоги: 500 генераторів отримали Збройні Сили України від компанії «Епіцентр»

Компанія Епіцентр завжди допомагала, допомагає і буде допомагати Збройним Силам України. Ми передали 500 генераторів різної потужності від 3,5 до 7 кВт, які допоможуть військовим підрозділам виконувати бойові завдання на передовій. І це наш внесок у загальну перемогу, - сказав Іван Черноног, начальник служби безпеки ТОВ «Епіцентр К».

За словами Валерія Дондюка, начальника електротехнічної служби Сил підтримки ЗСУ, такі генератори ідеально підходять для використання у польових умовах завдяки мобільності й забезпечують електроживленням впродовж тривалого часу.

"Підрозділи, які виконують завдання на ліній зіткнення, виконують її в умовах відсутності промислової електромережі. Тому забезпечення будь-якого озброєння чи то зв'язку чи підрозділыв ППО, медичних стабілізаційних пунктів, польових кухонь відбувається фактично за рахунок генераторів, які отримують відповідно до потреби. Якби це був би мирний час, ми забезпечили би потреби на 100%. А з врахуванням того, що в ході бойових дій знищується військова техніка, в тому числі генератори, потреба постійно є і на момент цієї передачі ми закриємо її певний відсоток", - зазначив Валерій Дондюк.

Генератори передані в межах благодійної ініціативи «Заряджай на контрнастрій», до якої приєднались понад 1,5 млн покупців.

"Ми дякуємо усім нашим покупцям, які долучилися до благодійної ініціативи. Вона ще триває. Ми не маємо права зупинятися, перед нами нові виклики і ми будемо допомагати країні до перемоги", - наголосила Ірина Шинкаренко, директор з реклами та маркетингу ТОВ «Епіцентр К».

Загалом група компаній «Епіцентр» спрямувала понад 2 млрд грн на допомогу країні в час війни, передано 76 реанімобілів бойовим та цивільним медикам.