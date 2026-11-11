Нова пастка Путіна: як Росія використовує переговори в Абу-Дабі та на що Україні сподіватися вже від січня

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Під час першого раунду тристоронніх переговорів США-Україна-Росія у вівторок, 10 листопада, в Абу-Дабі сторони домовилися провести масштабний обмін полоненими найближчим часом. За словами Володимира Зеленського, «хочуть зробити „1000 на 1000“, можливо „1500 на 1500“, і з цим порядком денним американці поїдуть до Росії».

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що Україна в ОАЕ запропонувала енергетичне та перемир’я в Чорному морі, й чекає на відповідь з боку росіян. Глава російського МЗС Сергій Лавров повторив, що Росія не погодиться на перемир’я, маючи власне бачення нової архітектури безпеки в Європі.

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Саме на новій архітектурі безпеки в Європі, яка б враховувала гарантії для самої Росії, наче щось чи хтось їй загрожує, почали наполягати в Кремлі. Це не якась нова ідея. Йдеться про ультиматум Кремля до США та НАТО ще від грудня 2021 року. Тоді, нагадаємо, заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков вимагав від НАТО «збирати манатки» й забиратися до «кордонів» 1997 року. Проте спецпредставник і зять президента США Джаред Кушнер загорнув це в обгортку «пʼяти основних принципів» безпекової взаємодії між Європою та Росією.

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Чому адміністрація Трампа купилася на нові-старі вимоги Путіна? Та що буде з переговорами й підтримкою України, коли в США запрацює новообраний демократичний Конгрес, а Трамп остаточно перетвориться на «кульгаву качку»?

Про це ТСН.ua розпитав у Марії Золкіної, голови напрямку «Регіональна безпека і дослідження конфліктів» Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», асоційованої дослідниці LSE Ideas, головного аналітичного центру з питань зовнішньої політики при Лондонській школі економіки.

США після виборів: слабкий Трамп в очах Путіна та Сі

На думку Марії Золкіної, починаючи з січня наступного року, коли запрацює новообраний Конгрес, демократична більшість затисне Трампа в кут питаннями внутрішньої політики.

Демократи точно гратимуть на темах, щодо яких Трамп обіцяв перевернути Америку догори дриґом два роки тому: міграція, охорона здоров’я, освіта, соціалка. Саме тут вони створюватимуть йому найбільше проблем. До того ж, це також шанс для демократів виростити підтримку для свого кандидата на наступних виборах.

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Водночас, коли Трамп буде затиснутий у внутрішній політиці, то стане особливо охочим та ласим до певних псевдоуспіхів у політиці зовнішній.

«Але тем для зовнішньополітичних „перемог“ обмаль. Іранська війна — точно ні. Боротьба США та Китаю ставить Трампа після виборів у куди більш вразливе й слабке становище. Вся архітектура американо-китайських відносин зараз побудована на дуже короткострокових домовленостях. А результат виборів до Конгресу, навіть незважаючи на те, що Трамп не буде обмежений практично нічим у реалізації своєї зовнішньої політики, робить його в очах Путіна та Сі слабшим», — вважає дослідниця.

Пастка Путіна: американці купилися на велику угоду

За словами Марії Золкіної, невипадково тема певних поступок з боку Європи з’явилася протягом останніх місяців, зокрема у вересні-жовтні, в розмовах американців і росіян.

По-перше, після виборів до Конгресу, зокрема й на переговорах в Абу-Дабі, росіяни розраховують, що Трамп і його посланці купляться на ідею великої широкої угоди, де на поступки має піти не лише Україна, а й Європа.

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«По позиції, презентованій Кушнером в Х про п’ять принципів, політично американці купилися на цю історію. Вони згодні з тим, що мирна широка угода має передбачати якісь нові домовленості з росіянами так, ніби РФ — не агресор, а складний партнер, з яким Європі треба домовитися», — наголошує експертка.

По-друге, Путін розраховує, що Європа пересвариться всередині, а президент США, очевидно, звинуватить Україну та Європу в непоступливості.

«І поки Європа буде сваритися між собою, де її червоні лінії, чи варто вести розмову з РФ, росіяни ще потягнуть час і, фактично, чужими руками поховають ідею цієї домовленості, та ще більше розсварять США та Європу. Бо всі ті принципи, презентовані Кушнером, передбачають реалізацію того ультиматуму, який Росія висувала країнам НАТО в грудні 2021 року (ультиматум до НАТО відійти на „кордони“ 1997 року — Ред.)», — зауважує дослідниця.

Марія Золкіна додає, що тут проблема не лише у виборах у США, які Трамп, як обличчя Республіканської партії, як вотум довіри до нього, програв. За її словами, те, що змінилося в США, однозначно послаблює Трампа, який стає малоцікавим, маловпливовим гравцем для Путіна.

«Але Путін однозначно спробує погратися жагою Трампа до „перемоги“. І зараз такий момент, коли він може створювати ілюзію, що велика угода можлива, якби Європа і Україна на це погодилися», — вважає Марія Золкіна.

Демократичний Конгрес: чи сподіватися Україні на відновлення допомоги

Марія Золкіна застерігає від ілюзій щодо демократичного Конгресу й можливості відновлення підтримки України з боку США.

З одного боку, американське суспільство підтримує допомогу Україні. Теоретично частина демократів може цим скористатися й подати відповідні законопроєкти, чи хоча б натиснути на Білий дім, щоб вже домовлені речі були реалізовані.

З іншого боку, Трамп очолює виконавчу гілку влади. Тож єдиний варіант — якщо навколо бюджету США відбуватимуться політичні домовленості й торги, де відновлення допомоги Україні могло би бути презентовано як частина якоїсь пакетної угоди між Трампом та демократами.

«І у всій цій історії для мене дуже показовим є законопроєкт Грема-Блюменталя, який демократи навмисно не хотіли підтримувати, бо боялися, що це на свою користь використає й запише собі в актив Трамп. І я не виключаю, що суто політично питання військової підтримки України, навіть якщо його буде лобіювати якась невелика група в Конгресі, в певний момент може „осідлати“ й сам Трамп», — підкреслює дослідниця.

Адже реальна конструктивна роль демократичної більшості, на думку експертки, в тому, що вони будуть розслідувати дії Трампа й, потенційно, зв’язки з Росією, використовувати це, щоб послабити Трампа всередині країни, послабити імідж Республіканської партії, та завадити Трампу порушити наявний санкційний режим проти росіян. Проте повернення до якихось практичних пакетів допомоги Україні з боку США, принаймні зараз, не проглядається.

Дата публікації 19:22, 10.11.26 Кількість переглядів 21 Перший раунд переговорів в Абу-Дабі: що обговорили США, Україна та РФ

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