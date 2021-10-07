"Нова пошта" оновила тарифи на доставляння посилок з іноземних інтернет-магазинів: як змінилися ціни

Оновлені тарифи стосуватимуться доставки з усіх країн.

Чим більша вага замовлення, тим менше потрібно буде платити за доставку. "Нова пошта" змінила тарифи на доставляння посилок з іноземних інтернет-магазинів через сервіс "NP Shopping".

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що оновлені тарифи починають діяти від 7 жовтня та стосуватимуться доставки з інтернет-магазинів усіх країн, представлених на платформі "NP Shopping". Наразі це США, Китай, Туреччина, Німеччина, Польща і Велика Британія.

"Враховуючи зростання інтересу українських покупців до закордонного онлайн-шопінгу, компанія запропонувала вигідні умови тарифікації: чим більше вага замовлення, тим дешевше обходиться його доставка", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, наприклад, доставлення посилки з американських інтернет-магазинів вагою до 1 кг обійдеться клієнту в 5 доларів за пів кілограма, від 1 до 5 кг - 3,8 долара, а посилки вагою більше 5 кг будуть доправлятися за 3,6 долара за пів кілограма.

Нагадаємо, до 1 липня 2019 року усі товари, які ми замовляли вартістю до 150 євро, можна було забирати без оформлення документів і податків. Але в Раді знизили вартість ліміту посилки до 100 євро. Відтоді на всі посилки, які приїжджають з-за кордону та переходять межу в сотню євро, діє податок — це 20% ПДВ та ще 10% — мито. Проте зараз депутати хочуть повернути попередній ліміт — 150 євро, вони вже зробили перший крок до цього.

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