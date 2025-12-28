Нова пошта завершила збір на зміцнення ППО — командування ПВК «Центр» отримує обладнання на 330 млн грн

Реклама

Ці кошти на посилення захисту українського неба були зібрані в рамках проєкту «Запакуй небо — прокачай ППО»: протягом 7 місяців кожний охочий міг долучитися до збору Нової пошти і спрямувати кошти на потреби оборонців неба.

«Як показує сьогодення, зв’язок — надважливий для всіх сфер життя. А зв’язок між ланками ППО – буквально рятує життя кожного з нас. Ми розуміли це від початку проєкту «Запакуй небо — прокачай ППО». Як і те, що процес виробництва такого сучасного обладнання для військових — дуже складний, довгий та дорогий. Але ми в Новій пошті любимо складні задачі та знаємо, що не існує нічого неможливого. Попри всі складнощі – ціль, яку ми ставили разом із “Повернись живим”, досягнута. Я впевнений, що зараз захисники неба ще міцніші та ворогу їх не здолати», — прокоментував підсумки проекту співвласник Нової пошти В’ячеслав Климов.

Його компанія задонатила для проєкту 183,6 млн грн, 118,2 млн грн — донати українців на рахунок або банку проєкту, ще 26,6 млн грн задонатили друзів та партнери проєкту, серед яких бізнеси та відомі блогери, решта коштів зібрані іншими способами, зокрема від купівлі мерчу Нової пошти та відправки посилок у пакуванні лімітованої серії.

Сума понад 330 мільйонів гривень від Нової пошти, її клієнтів та партнерів дозволить забезпечити повітряне командування «Центр» сучасним обладанням для зв’язку та рухомими командними пунктами, а саме рюкзаками для мобільних вогневих груп, переносними командними пунктами, що включають робочі місця-трансформери у кейсах вагою 60 кг, комплексними апаратними зв’язку для супроводу протиповітряних ракетних комплексів та похідними вантажівками для командування військами під час руху. Окрім того, перелік спорядження для повітряного командування «Центр» включатиме універсальні місця для роботи та відпочинку захисників.

«Цей проєкт підвищує ефективність протиповітряної і протиракетної оборони — від мобільних вогневих груп, батарей зенітних ракетних комплексів, до органів військового управління дивізіонів, полків або бригад. Забезпечення ПВК «Центр» рюкзаками зв'язку, КАЗами, переносними та рухомими командними пунктами дозволить зменшити час від виявлення цілі до її знищення з хвилин до секунд. Усі компоненти проєкту поєднуються між собою, як конструктор. Наприклад, навіть якщо у нас з’явиться новий зенітно-ракетний комплекс на озброєнні, уся система з ним працюватиме», — говорить директор Фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.