"Нова пошта" пояснила долю 10 тис. посилок після ракетного удару: чи отримають клієнти компенсації

Унаслідок атаки РФ було пошкоджено один із терміналів компанії

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Унаслідок масованого ракетного удару Росії по Києву серйозних пошкоджень зазнала логістична інфраструктура «Нової пошти». Один із найсучасніших сортувальних терміналів компанії був частково зруйнований, а тисячі відправлень опинилися під ударом.

Про наслідки атаки розповів співзасновник компанії Володимир Поперешнюк в ефірі 24 Каналу.

Три ракети влучили по логістичному об’єкту

За словами Поперешнюка, російські війська атакували об’єкт трьома балістичними ракетами. Внаслідок удару були зруйновані два корпуси термінала.

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«У цілому атакували трьома балістичними ракетами, зруйнували два корпуси, зараз тривають відновлювальні роботи. Крім матеріальної шкоди, постраждали близько 10 тисяч посилок у контейнерах», — повідомив він.

Водночас серед працівників компанії жертв і постраждалих немає. У «Новій пошті» пояснюють це завчасною підготовкою до можливих атак та дотриманням правил безпеки.

Клієнтам компенсують втрати

У компанії зазначили, що на момент атаки безпосередньо в сортувальному центрі не зберігалася значна кількість відправлень, однак пошкоджень зазнали контейнери з посилками.

Наразі «Нова пошта» розпочинає зв’язок із клієнтами, чиї відправлення були знищені або пошкоджені внаслідок обстрілу. Компанія обіцяє провести необхідні компенсаційні виплати відповідно до встановлених процедур.

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Термінал планують відновити найближчим часом

За попередніми оцінками, роботу термінала можуть частково відновити вже цього тижня. Однак повна реконструкція пошкоджених потужностей триватиме кілька місяців.

Особливістю об’єкта було те, що він став першим в Україні сортувальним центром, обладнаним автоматизованою системою сортування від нідерландської компанії Vanderlande, яка вважається одним із світових лідерів у цій сфері.

Масована атака на Київ — що відомо

Нагадаємо, РФ здійснила ракетний удар по Києву в ніч проти 15 червня. Атака завдала значних руйнувань в кількох районах міста.

Віомо про відомо про 5 загиблих, щонайменше 30 постраждалих, серед яких вагітна, двоє дітей віком п’ять та шість років.

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Під ударом опинився і один із найбільших християнських центрів України — Києво-Печерська лавра. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на даху Успенського собору.

У північній частині Києва без світла залишилися близько 140 тис. абонентів.

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