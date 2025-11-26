ТСН у соціальних мережах

"Нова пошта" попередила про розсилку небезпечних листів від шахраїв (фото)

Компанія попереджає про шахрайські листи і радить не надавати особисті дані третім особам.

Нова пошта

Нова пошта

Користувачам надходять листи, у яких стверджується, що вони мають нібито «заборгованість» перед «Новою Поштою«. Офіційно компанія повідомляє, що такі повідомлення є фейковими.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Шахраї підробляють логотип компанії, змінюють адресу відправника та вигадують «борги», щоб змусити людей відкривати вкладення або переходити за фішинговими посиланнями.

За інформацією «Нової Пошти», ці листи не мають жодного стосунку до компанії, а є спробою незаконно отримати персональні дані користувачів для їх подальшого злочинного використання.

© Центр протидії дезінформації

© Центр протидії дезінформації

Компанія радить надійно захищати свої персональні дані та не відкривати підозрілі листи та посилання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шахраї надсилають фальшиві SMS із повідомленням про «затримку посилки».

