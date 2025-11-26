- Дата публікації
- Категорія
- Укрaїнa
"Нова пошта" попередила про розсилку небезпечних листів від шахраїв (фото)
Компанія попереджає про шахрайські листи і радить не надавати особисті дані третім особам.
Користувачам надходять листи, у яких стверджується, що вони мають нібито «заборгованість» перед «Новою Поштою«. Офіційно компанія повідомляє, що такі повідомлення є фейковими.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Шахраї підробляють логотип компанії, змінюють адресу відправника та вигадують «борги», щоб змусити людей відкривати вкладення або переходити за фішинговими посиланнями.
За інформацією «Нової Пошти», ці листи не мають жодного стосунку до компанії, а є спробою незаконно отримати персональні дані користувачів для їх подальшого злочинного використання.
Компанія радить надійно захищати свої персональні дані та не відкривати підозрілі листи та посилання.
