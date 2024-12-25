"Нова пошта" повідомила українців про фішингову атаку: подробиці

Компанія запевняє, що ці повідомлення не мають жодного відношення до її діяльності та закликає бути пильними.

У "Новій пошті" повідомили про фейкову розсилку про нібито заборгованість українців перед компанією

Про це повідомили на офіційній сторінці компанії

"Звертаємо вашу увагу, що ці листи не мають жодного відношення до "Нової пошти"", – йдеться у повідомленні.

Компанія закликала громадян перевіряти адресу відправника (оригінальні листи надходять лише з офіційних доменів і без підозрілих змін у написанні), не відкривати листи від невідомих відправників та не переходити за посиланнями.

У відділі кібербезпеки компанії повідомили, що вже працюють над блокуванням мережі серверів, з яких пройшло розсилання.

Нагадаємо, у Верховній Раді розглядають можливість виплачувати пенсії через "Нову пошту".

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