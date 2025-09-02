"Нова пошта" призупинила роботу сервісів через технічний збій

Сервіси Нової пошти тимчасово не працюють

Сервіси «Нової пошти» тимчасово недоступні через технічний збій. Компанія вже працює над відновленням роботи всіх своїх онлайн-сервісів.

Про це повідомила пресслужба «Нової пошти» у своєму Telegram-каналі.

«Наша команда вже працює над відновленням стабільної роботи всіх онлайн-сервісів» — йдеться в повідомленні.

В компанії пообіцяли повідомити про відновлення роботи застосунку і всіх онлайн-сервісів на «Нової пошти» та на сторінках компанії в соціальних мережах.

