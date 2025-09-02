- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- 222
"Нова пошта" призупинила роботу сервісів через технічний збій
«Нова пошта» тимчасово зупинила роботу всіх онлайн-сервісів через технічні труднощі.
Сервіси «Нової пошти» тимчасово недоступні через технічний збій. Компанія вже працює над відновленням роботи всіх своїх онлайн-сервісів.
Про це повідомила пресслужба «Нової пошти» у своєму Telegram-каналі.
«Наша команда вже працює над відновленням стабільної роботи всіх онлайн-сервісів» — йдеться в повідомленні.
В компанії пообіцяли повідомити про відновлення роботи застосунку і всіх онлайн-сервісів на «Нової пошти» та на сторінках компанії в соціальних мережах.
Нагадаємо, «Нова пошта» приготувала приголомшливий сюрприз для своїх клієнтів. 3 вересня компанія проведе розіграш двушки у ЖК Svitlo Park.