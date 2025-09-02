ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
222
Час на прочитання
1 хв

"Нова пошта" призупинила роботу сервісів через технічний збій

«Нова пошта» тимчасово зупинила роботу всіх онлайн-сервісів через технічні труднощі.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Нова пошта

Сервіси Нової пошти тимчасово не працюють

Сервіси «Нової пошти» тимчасово недоступні через технічний збій. Компанія вже працює над відновленням роботи всіх своїх онлайн-сервісів.

Про це повідомила пресслужба «Нової пошти» у своєму Telegram-каналі.

«Наша команда вже працює над відновленням стабільної роботи всіх онлайн-сервісів» — йдеться в повідомленні.

В компанії пообіцяли повідомити про відновлення роботи застосунку і всіх онлайн-сервісів на «Нової пошти» та на сторінках компанії в соціальних мережах.

Нагадаємо, «Нова пошта» приготувала приголомшливий сюрприз для своїх клієнтів. 3 вересня компанія проведе розіграш двушки у ЖК Svitlo Park.

Дата публікації
Кількість переглядів
222
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie