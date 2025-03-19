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Нова пошта розігрує квартиру серед своїх клієнтів Новини компаній

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Нова пошта розігрує квартиру серед своїх клієнтів

Нова пошта запускає грандіозний розіграш – головний приз квартира у Києві! Крім того, учасники матимуть шанс виграти один із 9 сертифікатів номіналом 5000 грн.

Як взяти участь? 

З 10 березня до 6 квітня 2025 року кожен, хто здійснить щонайменше три доставки Новою поштою та зареєструє свій номер телефону, автоматично стає учасником розіграшу. Чим більше відправлень — тим вищі шанси на перемогу!

Призовий фонд:

  • 9 сертифікатів по 5000 грн;
  • Головний приз — 1-кімнатна квартира у ЖК "Варшавський" у Києві.

Як відбуватиметься розіграш? 

Щочетверга будуть визначатися переможці сертифікатів:

  • 20 березня — серед учасників, які виконали умови з 10.03 до 16.03;
  • 27 березня — серед учасників з 17.03 до 23.03;
  • 3 квітня — серед учасників з 24.03 до 30.03.

Розіграш головного призу, квартири, відбудеться 10 квітня серед усіх учасників акції. 

Нова пошта покриває всі витрати, пов'язані з оформленням квартири та сплатою податків.

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