Нова пошта розігрує квартиру серед своїх клієнтів

Нова пошта запускає грандіозний розіграш – головний приз квартира у Києві! Крім того, учасники матимуть шанс виграти один із 9 сертифікатів номіналом 5000 грн.

Як взяти участь?

З 10 березня до 6 квітня 2025 року кожен, хто здійснить щонайменше три доставки Новою поштою та зареєструє свій номер телефону, автоматично стає учасником розіграшу. Чим більше відправлень — тим вищі шанси на перемогу!

Призовий фонд:

9 сертифікатів по 5000 грн;

Головний приз — 1-кімнатна квартира у ЖК "Варшавський" у Києві.

Як відбуватиметься розіграш?

Щочетверга будуть визначатися переможці сертифікатів:

20 березня — серед учасників, які виконали умови з 10.03 до 16.03;

27 березня — серед учасників з 17.03 до 23.03;

3 квітня — серед учасників з 24.03 до 30.03.

Розіграш головного призу, квартири, відбудеться 10 квітня серед усіх учасників акції.

Нова пошта покриває всі витрати, пов'язані з оформленням квартири та сплатою податків.