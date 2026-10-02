"Нова пошта" скоротила термін безкоштовного зберігання посилок: що змінилося

«Нова пошта»

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«Нова пошта» скорочує термін безкоштовного зберігання посилок у відділеннях.

Про це повідомила пресслужба «Нової пошти».

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Скільки зберігають посилки на «Новій пошті»

Від 1 жовтня відправлення у відділеннях компанії безкоштовно зберігатимуться п’ять днів замість звичних семи.

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Як наголошують у «Новій пошті», зменшення часу перебування посилок у відділеннях є вимушеним заходом реагування на загрози.

«Сьогодні швидкість отримання відправлень є запорукою безпеки. В умовах постійних ворожих атак на цивільну інфраструктуру що менше часу відправлення перебуває у відділенні, то нижчий ризик його втрати чи пошкодження», — зазначили у пресслужбі.

Також там додали, що нові п’ятиденні правила безкоштовного зберігання поширюються на документи, посилки, вантажі, а також шини й диски. Водночас регламент для палет залишили без змін — термін їхнього безкоштовного зберігання й надалі становить 3 дні.

У компанії переконують, що більшість клієнтів навіть не помітить цих змін. За її статистикою, 97% відправлень люди й так забирають протягом перших п’яти днів, тому дякують за вчасність.

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Атаки РФ на «Нову пошту» — останні новини

Нагадаємо, 12 вересня російські війська атакували Одеську область реактивним дроном. Унаслідок удару серйозно пошкоджено будівлю «Нової пошти».

Також ще раніше вночі проти 28 серпня російські БпЛА атакували Білогородську громаду в Київській області. Влучання сталися у складські приміщення «Нової пошти» та виробничий об’єкт, розташований поруч у Святопетрівському.

До слова, через російські атаки на термінали «Нова пошта» йде на безпрецедентні заходи безпеки. Компанія не лише змінює правила зупинки роботи відділень під час тривог, а й починає приховувати свої склади з посилками.

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